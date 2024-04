Lakovic, claro: «Tenemos que afrontar el partido a vida o muerte»

La ley del Gran Canaria Arena. Restan seis jornadas para la conclusión de la fase regular de la Liga Endesa y la lucha es sin cuartel por un puesto en el Playoff por el título.

El Dreamland Gran Canaria, sexto clasificado con un balance de 17 victorias y 11 derrotas, recibirá al MoraBanc Andorra del exjugador amarillo Jean Montero en el fortín de Siete Palmas este domingo (17:00 horas, Movistar Deportes 5), en un duelo trascendental en la que será la primera de las seis finales por estar en la batalla final por el cetro de la máxima competición nacional.

El máximo responsable técnico del combinado claretiano, Jaka Lakovic, aseguró este viernes que «el partido en Bilbao no fue como nosotros queríamos, no es como queremos estar, fue una derrota clara y, por eso, también las semanas se hacen largas. Además de trabajar y preparar cosas, te puedes quedar mucho en el partido que ha pasado».

«Ya no cortas la semana y juegas el siguiente partido para cambiar estas sensaciones, tienes que vivir con esto toda la semana y a veces se hace largo, pero también hemos tenido tiempo para descansar, preparar este partido con ganas y ambición porque los partidos en casa los tenemos que ganar, mientras que en los partidos a domicilio hay que ir con la intención de competir muy bien porque vamos a jugar contra equipos que lucharán por estar o no estar y no es fácil», analizó el preparado esloveno ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Gran Canaria Arena.

Cuestionado por la bipolaridad de acumular ochoc victorias seguidas en el Gran Canaria Arena y encadenar cuatro derrotas consecutivas lejos de la isla, incidiendo en si era un problema de concentración, el entrenador claretiano dijo que «más que concentración, de estas cuatro derrotas fuera de casa yo separaría un poco el partido de Tenerife, donde yo pensé que íbamos concentrados, compitiendo muy bien y también podríamos merecer más de lo que sacamos. Más que concentración, yo ceo que es la mentalidad de estar desde el minuto un al 40 a por todas, tanto a nivel físico como de intensidad«.

«Si no empiezas así, luego cuesta y sabemos que en la Liga Endesa si no estás al 100% cualquier equipo te puede ganar y más el Bilbao que ha ganado los últimos seis partidos en casa y siempre es una cancha difícil, pero yo diría que nuestra mentalidad para afrontar los partidos fuera de casa, que normalmento son más difíciles. Aquí tenemos a nuestra gente detrás de nosotros y siempre parece que el equipo está más enchufado, con una marcha más cuando toca remontar junto a nuestra gente. Creo que esto es lo que falta a domicilio», añadió.

Sobre el conjunto dirigio por Natxo Lezkano, que se presentará en la isla con dos triunfos en las últimas tres fechas ligueras, Lakovic cree que «el Andorra es un equipo que compite muy bien, tienen personal que tiene mucho talento, sobre todo, en el perímetro con Harding, Montero, Okoye y Borg, sus mejores tiradores de fuera en los últimos cinco partidos«.

«En la posición de cuatro se une la intensidad de Tyson Perez, que en nuestro primer partido no estaba y por dentro Marige, que está haciendo una buena temporada. Esto los hace un equipo competitivo y peligroso, siempre y cuando no les prestes atención y respeto, por eso tenemos que afrontar el partido a vida o muerte porque todos estos seis partidos que faltan van a decidir quién y en qué posición estará en los playoffs».

Sobre el exjugador amarillo Jean Montero, quien se declaró en rebeldía el pasado verano y no quiso volver al Granca, apuntó que «entendemos que siempre los jugadores están motivados para jugar contra su antiguo equipo, pero Montero tiene mucha calidad, mucho talento y su rol en el equipo tanto de anotador como creador de juego es muy importante, por eso tenemos que estar muy pendientes y concentrados para defenderle no solo a nivel individual sino como equipo».

«No lo sé, yo ya cerré este tema, desde verano para mí se acabó y se resolvió como se resolvió. No puedo saber cómo puede sentirse nuestra gente, yo creo que se pudo sentir un poco molesta, como todos, no solo por la resolución y la decisión final, que puede ser una u otra y se entiende, pero siempre la manera de hacer las cosas es lo primero. Pero ha pasado, la afición le recibirá como ellos crean oportuno y para nosotros simplemente concentrarnos a lo que estamos, al partido y a hacerlo lo mejor posible durante los 40 minutos, ya está», valoró tras ser cuestionado por el recibimiento que recibirá el exterior dominicano.

Lakovic ahondó en que «todos podemos imaginarnos qué habría pasado si, pero es difícil de comentar. Desde la pretemporada y desde que se acabó este tema, dejé de pensar en eso y hemos afrontado la temporada sin él. Ahora ni me planteo pensar en eso porque hay muchas más otras cosas de las que pensar».

El homenaje a Jaycee Carroll

Lakovic se refirió al reconocimiento que el Club Baloncesto Gran Canaria hará al exjugador norteamericano Jaycee Carroll, quien dejó una huella imborrable en las dos temporadas que defendió la camiseta amarilla. «Sí, Jaycee Carroll aquí ha dejado un buen legado, también fuera de Gran Canaria, pero la gente le recibirá a lo grande. Nosotros estamos mentalizados primero para asegurar el Playoff, sabemos cómo está la cosa a diferencia de un partido con el Murcia y el Tenerife y a diferencia de dos con el Baskonia, que está fuera de Playoff. Nosotros iremos preparados para competir y asegurar nuestro puesto en Playoff y luego ver nuestra posición».

«Creo que la ilusión de todos y, sobre todo, de la afición que ha seguido al Granca todos estos años y ver a todos estos jugadores crecer en la Liga ACB y Europa, creo que crea una ilusión enorme. Y con esta ilusión, sumado a todo se hace un efecto dominó que afecta también al equipo a la hora de sacar todo el esfuerzo y la intensidad al partido», finalizó el preparador balcánico.