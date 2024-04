¿Cómo se fraguó el fichaje de Jaycee Carroll por el Club Baloncesto Gran Canaria?

Protagonista de gestas inolvidables en un Centro Insular de Deportes (CID) que vibró y soñó sin parar. El francotirador que nunca se arrugó y lideró para tumbar a los grandes trasatlánticos del baloncesto español. Historia de un Club Baloncesto Gran Canaria con 60 años de capítulos para no dejar de recitar. Jaycee Carroll (Laramie, Wyoming, Estados Unidos, 16 de abril de 1983) vuelve a una isla en la que dejó una huella imborrable para ser homenajeado por la entidad claretiana este domingo tras el encuentro que medirá al Dreamland Gran Canaria y al MoraBanc Andorra en el Gran Canaria Arena.

Formado en la Universidad de Utah State (2004-2008), donde es una auténtica leyenda también, Carroll ofreció su mejor repertorio ofensivo, pero, a pesar de disputar la Liga de Verano de la NBA con los Orlando Magic, no fue suficiente para que una franquicia lo drafteara. Ahí comenzó su periplo europeo. Primero en el Teramo italiano (2008-2009) -firmó 15,9 puntos por envite- y, posteriormente, en un CB Gran Canaria (2009-2011) en el que se erigió en el máximo anotador de la ACB en ambos cursos (675 y 696) e integró el quinteto ideal de la máxima competición nacional en la campaña 2010-2011 -fue MVP en el mes de mayo-. Casi nada.

Fue su gran trampolín para convencer al Real Madrid (2011-2021), donde tocó el cielo hasta convertirse en el jugador extranjero que más veces vistió su camiseta (709 partidos) y ser el cuarto jugador con más partidos en la historia del Real Madrid tras Felipe Reyes, Sergio Llull y Rudy Fernández.

Los números de Jaycee Carroll hablan por sí solos durante una carrera profesional meteórica con Pedro Martínez en el equipo insular -promedió 19,6 puntos por encuentro y 15,7 créditos de valoración- e inigualable con Pablo Laso en un gigante blanco con el que levantó 20 títulos -dos ediciones de la Euroliga, una de la Copa Intercontinental, cinco entorchados de la Liga Endesa, seis de la Copa del Rey y seis de la Supercopa-, pero cómo se fraguó su fichaje por el Granca. En una semana para recordar y para valorar su figura capital en el crecimiento deportivo amarillo, CANARIAS7 habla con Himar Ojeda, actual director deportivo del Alba Berlín alemán y máximo responsable de la parcela deportiva claretiana en esa época de su llegada, para conocer cómo se las ingenió y qué le convenció del exterior norteamericano ya retirado.

Jaycee Carroll e Himar Ojeda -izquierda-. C7

«Vi sus estadísticas en el Portsmouth Invitational Tournament (PIT), que yo siempre voy e iré dentro de dos semanas, pero no estuve ese año, y tiró muy mal de tres, aunque había sido un tirador excelso en la universidad. Lo vi en la Liga de Verano de Orlando en 2008 por primera vez. Me dio la sensación que da siempre, con cara de chaval, muy jovencito y muy poquita cosa físicamente respecto a los demás, pero sí que tenía una explosividad impresionante y no paraba. Yo veía al tío tirando y su agente español en aquella época me comentó que estaba muy bien Me fijé con más detalle porque ya me gustaba ese perfil de tiradores y me gustó ahí», expone feliz Himar Ojeda al recordar ese primer momento.

«Me saludó en español y eso fue clave ya»

El profesional satauteño añade que «la Liga de Verano de Orlando me gustaba porque era pequeñita, solo para profesionales, no había público y era una cancha muy pequeña y de entrenamiento. Pues, en un instante ahí, fui a comer algo a una especie de cafetería y me lo cruzo con el agente, que además yo conocía al agente americano original de Priority, y lo saludo y me lo presenta. El tío me saludó en español porque su agente le dijo que era un director deportivo de España, de. Gran Canaria. Me dijo «hola, ¿qué tal?» y le pregunté si hablaba español, me comentó que había hecho misiones en Chile durante dos años«.

«Eso fue clave porque facilitaría la adaptación. Eran cosas que me fueron gustando. Nos vamos a la Liga Verano de Las Vegas y, durante todo ese proceso nosotros teníamos a Carl English, quien lo había hecho muy bien ese año y parecía que iba a ir a Málaga y tenía opciones de ir a otros ditios, pero parecía que podía estar hecho en Málaga. Al final, resulta que no se hace y todo eso pasa en ese periodo de tiempo«, explica.

Himar Ojeda ahonda en que «Carl decidió quedarse en Gran Canaria porque creían que no lo querían de verdad en otros sitios y nosotros encantados. No iba a decirle a Carl que ya tenía un sustituto. Me encontré a Lorenzo Marruganti, un director general italiano, y me dijo que le hacía falta un dos tirador para el Teramo. Le dije que Jaycee me parecía buenísimo y que, aunque tenía cara de niño, creía que iba a ser un crack. Le dije que lo viera que jugaba al siguiente partido y, además, yo tenía claro que si iba a España ya no iría al Gran Canaria luego», aclara.

Carroll aplaude a la afición amarilla en el CID. CBGC

«Pensaba que si venía y jugaba en la ACB lo iba a hacer bien. Obviamente no pensé que iba a ser el americano que más partidos jugase en el Real Madrid, eso no lo sabía. De hecho, cuando firma en el Real Madrid las dudas que tenía era que con nosotros era el jugador que asumía la mayoría del juego ofensivo y allí tienes que ser uno más, y en su caso un especialista además. Las dudas eran ver cómo se adaptaba y ya vimos cómo lo hizo. Fue impresionante y creo que eso pasó por su mentalidad y su carácter», asegura satisfecho.

Aquel partido contra el Teramo

Ojeda destaca que «convenzo a Lorenzo y firma con Teramo. Hablo con él y le propongo y le propongo que venga a jugar el partido de nuestra presentación a Gran Canaria, pero por desplazamiento, tiempo y gastos le propongo dos partidos: uno oficial de nuestra presentación y el otro a puerta cerrada, y además que pueden entrenar en La Vega los cuatro o cinco días que se quedaron. Lo vi allí entrenar y fue todo mucho más cercano. Un poco para convencerme. Hizo un año espectacular con Teramo, donde estaba David Moss también y creo que llegaron a las semifinales de la Lega, pero Jaycee fue clave. Lo tenía muy claro desde mitad de año que era el jugador que íbamos a fichar».

«Estaba tan convencido que lo firmé dos años, creo que era la primera vez que se hacía con un americano con dos años garantizados. No sé si se había hecho antes, pero es que estaba muy convencido. Estaba convencido de que alguien vendría a comprarlo después del primer año y, aunque sí hubo interés del Maccabi, no vino nadie realmente a pesar de ser el máximo anotador de la ACB. Los agentes sabrán más si alguien los llamó y no me lo contaron, pero no fue nada importante. Ninguno de los grandes vino, necesitaron un año y un poquito más porque me consta que después de la Copa del Rey -Carroll le metió 30 puntos al Real Madrid- ya estaba todo hecho», indica.

Jaycee Carroll posa con el trofeo de máximo anotador del curso 2009-2010. CBGC

Cuestionado por la respuesta de Pedro Martínez al plantearle el fichaje de un jugador prácticamente desconocido, Ojeda comenta que «yo estaba muy convencido desde el principio y, cuando planteé el tema con Pedro Martínez, no recuerdo absolutamente ninguna resistencia por verlo tan joven o tan pequeño, todo lo contrario. Sí recuerdo un poco de shock en el entorno cuando llegó,los directivos no lo cuestionaron, pero preguntaban si ese era el americano. Había mucha sorpresa, pero ninguna duda por parte de nadie«.

«Recuerdo a David Brabender -exjugador del CB Gran Canaria-, que ya era representante, en la Supercopa -se jugó en el CID en 2009- que miraba al equipo y me preguntaba qué tal. Me dijo que me faltaba el americano al ver el calentamiento un poco rápido y le dije que era aquel señalando a Jaycee. Me respondió qué dices si parece un júnior. El americano es Jaycee Carroll y luego ya lo identificó«, añade sonriente sobre un Carroll al que define »un tío bastante tranquilo y siempre con su familia, con el rancho y el baloncesto«.

Carroll celebra un triunfo en el CID. CBGC

Su trascendencia perdura en las paredes de un CID en el que el Granca se sentía imparable y recibió múltiples ovaciones. Ahora pisará el Arena para recibir una más especial. ¡Qué jugador!