Carroll: «Mi viaje empezó en Gran Canaria y aquí empecé a cumplir mis sueños»

«Muchas gracias, esto es una ilusión para mí. Volver a Gran Canaria es una alegría. Los niños y mi mujer están encantados de estar aquí. Es un placer volver y participar en un deporte que amo, que ha sido gran parte de mi vida. Y este sitio es muy especial para nosotros. Mi viaje empezó en Gran Canaria y aquí empecé a cumplir mis sueños», aseveró Jaycee Carroll en sus primeras palabras tras su retorno a la isla y en la presentación del campus del Granca.

«Gracias a aquella Copa del Rey, ganando previamente un partido en Málaga donde jugué muy mal, pude hacer un partidazo contra el Real Madrid. Metí treinta y tantos puntos y cambió mi vida», continuó el que fuera jugador. «Yo podía seguir jugando, tenía nivel y capacidad física. Pero no era tan joven. Siempre quise llegar al final de mi carrera con la posibilidad de decidir cuándo acabar. Fue una decisión personal después de 13 temporadas. Muchos deportistas no tienen esa posibilidad», dijo con mucho orgullo.

Ampliar

«No sé muy bien el por qué de tanto cariño de la gente hacia mí. Pero siempre lo he sentido cuando he vuelto a la isla. Yo jugué con mucho deseo e ilusión, intentando hacerlo lo mejor posible y, claro, también metí muchos puntos -ríe- con el Granca», afirmó al ser cuestionado por el recuerdo en la isla sobre su figura. El presidente Savané, acto seguido, destacó, con una sonrisa de oreja a oreja, piropeó y agradeció su «honestidad sobre la cancha».

«No tengo la información suficiente para aportar algo inteligente», respondió sobre la negativa de poder jugar la Euroliga luego de haber «ganado en la pista» su derecho a estar tras conquistar la EuroCup. «Jugar contra el Granca siempre ha sido un gran desafío cuando estaba en el Madrid. En dos ocasiones me expulsaron en mi carrera, una de ellas fue contra el Gran Canaria, dice mucho», halagó Jaycee.

Recuerdos

«Hay muchas razones para venir aquí. Cuando yo elegí venir, hace algunos años, me llamó la atención la posibilidad de jugar aquí y este estilo de vida», indicó. «No voy a cerrar las puertas a nada, siempre busco las mejores oportunidades. Hay algunos que me dicen que si no podría ser entrenador o ayudante e los entrenadores. No voy a decir no a nada, siempre tendré la puerta abierta», se sinceró el de Wyoming.

Ampliar

Ismael Alemán se deshizo en elogios «es una gran noticia que el club haya hecho este esfuerzo para que Jaycee esté aquí y pueda aportar sus valores a los niños. Nosotros, desde Toyota, seguimos apoyando el baloncesto. Como patrocinadores estamos muy contentos de estar con el Granca. Es un placer tenerte aquí, Jaycee», expuso el director general de Toyota Canarias.

Savané, por su parte, quiso agradecer el apoyo inmenso de Toyota. «Dice mucho que una empresa de este nivel haya estado tantos años a nuestro lado. Van más allá de los patrocinios. Están con la cantera siempre», expuso en relación a la lealtad de Toyota. «Dos históricos del Madrid han salido del Granca. Tavares y Carroll. Lo que ha conseguido Jaycee no es por la suerte, ni por sus centímetros ni músculos. Escuchó consejos y es una persona perfecta, por el ejemplo de superación y por lo que es en el corazón de los fans del baloncesto. Era de esos jugadores que hasta los culés querían, aunque luego les metiera los triples», halagó el presidente del CB Gran Canaria.

Ampliar

Juanmi Morales, arquitecto del campus, habló sobre la 42ª edición del campus, el más «longevo» del panorama nacional. «Es un evento ideal en época estival porque los niños disfrutan de baloncesto, hábitos saludables y de valores. También desarrollamos y fomentamos la inclusión».