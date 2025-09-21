La Laguna Tenerife-Dreamland Gran Canaria, en directo: el equipo claretiano empieza avasallando a los aurinegros (17-31)

La dura derrota de la ida de la Copa Canaria sigue escociendo como una dura cicatriz para la expedición que lidera el técnico Jaka Lakovic.

Daniel Herrera Rodríguez Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:53 | Actualizado 17:23h. Comenta Compartir

Tras la derrota sufrida en la ida de la Copa Canaria (67-89), el Dreamland Gran Canaria apela al orgullo en un derbi de vuelta ante La Laguna Tenerife que debe servir de acicate anímico para los pupilos de Jaka Lakovic.

El técnico balcánico reconoció en el primer duelo isleño de la temporada que el equipo claretiano «todavía está lejos del nivel de juego al que queremos llegar», a pesar de la sensible baja del colombiano Braian Angola en las rotaciones amarillas.

Este el sexto test de pretemporada de los grancanarios ante un rival que se ha convertido en uno de sus principales verdugos en la Liga Endesa.

Con un quinteto atítpico en ambas pizarras -los amarillos saltaban al parqué con Albicy, Wong, Salvó, Vila y Kuath, mientras que los aurinegros improvisaban con la salida a pista de Fitipaldo, Fernández, Scrubb, Alderete, Kostadinov-, el conjunto de la isla redonda tomó la batuta del choque desde el perímetro (8-17 en el ecuador del primer cuarto), obligando al técnico local, Txus Vidorreta, a acelerar las rotaciones.

En ese recital exterior, destacó curiosamente una de las torres del equipo, Mike Tobey, con 8 puntos en apenas dos minutos en cancha -acabó el cuarto con 13-. Con la ausencia de Aaron Doornekamp por molestias en la espalda, y el escaso acierto de su 'alma-mater', el brasileño Marcelinho Huertas, La Laguna siguió a deriva en un lance del choque netamente amarillo (12-26).

En tal circunstancia, Lakovic aprovechó para sacar a sus dos canteranos, el suizo Lucas Maniema, que dejó muy buenas sensaciones en la ida, y el ruso Aleksandr Panasiuk. Rotaciones que, sin embargo, no aminaron el ritmo anotador de los amarillos (17-31).