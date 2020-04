Javier Beirán, un campeón del mundo solidario, cercano y con inquietudes

Ya son tres semanas las que llevamos en casa y se hace largo. Intento estar en contacto con todos ustedes a través de las redes sociales». Así introduce el alero madrileño del Herbalife Gran Canaria e internacional con España, Javier Beirán, un encuentro con sus seguidores de la red social Instagram y con niños y niñas que cada verano toman parte en un gran número -cerca de 400- en el campus que lleva su nombre en La Gomera.

Su naturalidad y cercanía atrapan desde el primer instante en un jugador diferente, consciente de la realidad que le rodea, lejos de esa burbuja que engloba el deporte profesional y, sobre todo, con las inquietudes necesarias para licenciarse en Administración y Dirección de Empresa y en Periodismo, y sin visos de querer detenerse aún en aspectos personales ni profesionales, ya que fundó junto a un amigo la tienda virtual Level Socks, de calcetines pensados por deportistas para deportistas.

«Me gustaría mejorar el inglés porque no lo hablo perfectamente ni mucho menos, disfrutar de la vida y de pequeños proyectos que van saliendo, como crecer con el campus y hacer más cosas durante el año, y también de jugar porque llevamos un mes parados y me doy cuenta de la suerte que tengo, de lo que disfruto jugando y lo que lo echo de menos», responde a los usuarios, al tiempo que no tiene muy claro que escriba y entreviste a deportistas cuando se retire, algo que no descarta en la dirección de grupos sobre el parqué.

«No lo sé, me gusta escribir y contar cosas, pero no sé si de periodista deportivo. ¿Entrenador? Tampoco lo sé, antes decía que nunca sería entrenador, pero ahora algún día me lo planteo. Sé que es una vida muy complicada, en la que te pueden echar en cualquier momento, hay que viajar mucho y la familia es difícil que te acompañe. Desgasta mucho y es muy difícil gestionar equipos. Todavía tengo tiempo para pensarlo», argumenta el jugador de 32 años, que se apresura a decir entre risas que «todavía no me voy a retirar, me quedan bastante años».

En pleno confinamiento con su familia en la isla, Beirán, cuyo padre José Manuel es psicólogo y eso propicia contar con pautas para gestionar una situación excepcional de la forma más llevadera posible, se organiza para realizar el trabajo físico programado por el preparador físico del Granca, Juanjo Falcón, y disponer de tiempo para su familia, sus inquietudes y sus aficiones.

«Intento tener una rutina, me levanto sin despertador, pero siempre a la misma hora y suelo entrenar por la mañana a las 11.30 o 12.00 horas. Suelo ver las noticias, comer, descansar un rato y tener tiempo por la mañana y por la tarde para estar con la familia y jugar con ellos. Además, intento ver una película, una serie, leer, estoy haciendo un puzle que me está costando más de lo que esperaba y sacar tiempo para cosas que durante la temporada no puedo hacerlas», expone, al tiempo que apunta que «voy una vez por semana a la compra para toda la familia y el resto en casa».

El jugador de Alcobendas indica que «el club nos dio una bicicleta estática, que viene muy bien para desconectar, y un trabajo para mantenernos en forma. Lo hago muchas veces y otras para cambiar la dinámica porque es muy difícil tener motivación para estar a tope, he encontrado clases en Youtube con un chico de Gran Canaria que se llama Pablo y muchas veces las hago en directo sin ningún tipo de material porque es verdad que casi ninguno tenemos gimnasios ni nada de eso. Aprovecho para hacer cosas que normalmente no hago, que es otro tipo de trabajo, pero que también viene bien y mantienes la forma».