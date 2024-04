«Hicimos cosas espectaculares en el CID que ayudaron a empezar esta gran trayectoria»

Liderazgo y puntos para la historia del Club Baloncesto Gran Canaria. Jaycee Carroll (Wyoming, Estados Unidos, 16 de abril de 1983), uno de los mejores jugadores que vistieron la camiseta amarilla -fue el máximo anotador de la Liga Endesa en los dos ejercicios que estuvo en la isla (675 y 696 puntos) e integró el quinteto ideal en la campaña 2010-2011- antes de fichar y dejar huella en el Real Madrid.

-Estuvo en Gran Canaria el pasado verano para participar en el campus del Club Baloncesto Gran Canaria, pero esta vez recibió el reconocimiento de la entidad claretiana y de los aficionados sobre el parqué del Arena. ¿Qué sintió?

-Me siento muy bien tras recibir mucho cariño y amor del Gran Canaria y de su afición. Siempre me gusta volver aquí y estar con mi familia en la isla. Estoy muy agradecido al Cabildo, al club y al presidente Savané por ese recibimiento que me dieron.

-Jugó en el Club Baloncesto Gran Canaria hace muchos años. ¿Esperaba que la gente lo recordara con tanto cariño?

-No tengo tantos años eh, no soy muy viejo (risas). Es cierto que estuve hace 13 años ya, es fácil marcar los años porque mi hija -Alba- cumplió 13 años el domingo y ella nació aquí. Solo estuve dos temporadas aquí y es verdad que es sorprendente que me recuerden con tan buenas sensaciones y con tanto cariño. Siempre estaré agradecido a todo el mundo y, cómo no, por la oportunidad que he tenido de ser parte de este club.

-El director deportivo del Granca en aquella época, Himar Ojeda, contó a este periódico cómo se las ingenió para que no se le escapara su fichaje porque apostaba ciegamente por usted. ¿Qué importancia tuvieron Himar Ojeda y el entrenador Pedro Martínez en su carrera?

-Himar y Pedro han sido dos personas importantes en mi carrera. Ellos apostaron por mí para traerme a España y al Gran Canaria. Siempre les estaré agradecido por el esfuerzo que hicieron y, por supuesto, al llegar aquí yo tenía que jugar bien al baloncesto. Mi historia podría haber sido muy corta si yo hubiera llegado aquí y no metía ninguna canasta ni ganábamos partidos. Mi carrera en España podría haber sido muy corta.

«Siempre estaré agradecido por la oportunidad que he tenido de ser parte de este club»

-Fueron dos años espectaculares en el CID...

-Recuerdo con mucha ilusión el Centro Insular de Deportes. Ahí le ganamos a todos los grandes equipos de la Liga ACB menos al Real Madrid, pero fuimos uno de los pocos equipos que le ganó al Barcelona que ganó la Euroliga ese año -Lakovic era jugador-. Sinceramente, hicimos cosas espectaculares que ayudaron a empezar un poquito de esta gran trayectoria que ha tenido el Gran Canaria en los últimos años. Ahora está a un nivel muy alto en toda Europa.

Shurna, Savané y Carroll. CBGC

-Nombra al Real Madrid. Usted metió 30 puntos contra ese equipo en la eliminatoria de los cuartos de final de la edición de 2011 de la Copa del Rey disputada en el Palacio de Deportes de Madrid. Ahí el gigante blanco se convenció de su fichaje...

-Fue un momento clave. Estaba muy nervioso por jugar la Copa, pero, al mismo tiempo, tenía muchas ganas. Todo me salió bien en ese partido, metí todo y tomé buenas decisiones. Creo que ahí convencí a muchos de los clubes de Europa que siendo un 1,90 podía jugar a los niveles más altos.

-Estuvo diez temporada en el Real Madrid, en las que obtuvo 20 títulos y se convirtió en el jugador extranjero con más partidos en la historia de la entidad madrileña. Usted es una leyenda en el gran dominador en Europa.

-Sí, es algo tremendo. Sinceramente, ha sido un sueño mirando todo lo que hemos hecho como equipo y como compañeros en un club histórico como el Real Madrid. Como he dicho, echo mucho de menos el baloncesto y jugar aquí, pero puedo mirar hacia atrás y decir que he ayudado a la historia de todos los equipos en los que he estado.

-En Utah le toca estar de entrenador con sus hijos ahora, ¿no?

-Sí, estoy entrenando a mi hija -Bella- y ayudando a mi niño que tiene siete años -Jagger-. No puedes escapar del baloncesto, siempre será una parte muy linda de mi vida y sigo ahí a tope.