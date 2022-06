El Granca e Ilimane Diop inician los contactos para separar sus caminos liga endesa El interior senegalés, con contrato hasta 2023 y sin cláusula de corte, no entra en los planes del combinado claretiano para la próxima campaña

El ostracismo de Ilimane Diop. La apuesta del Club Baloncesto Gran Canaria fue importante por el excapitán del Bitci Baskonia, consiguiendo que decidiera salir del plantel vasco después de 11 temporadas -llegó con 16 años y disputó 451 encuentros oficiales, convirtiéndose en el tercer jugador con más partidos en la historia baskonista y el primero en la Euroliga- y firmándole por dos temporadas para que pudiera reivindicarse en la isla.

Sin embargo, la torre senegalesa e internacional con España, de 27 años y 2.10 metros de altura, no ha tenido la continuidad que esperaba a las órdenes de Porfi Fisac, sin adaptarse al experimento propuesto por la dirección deportiva que capitanea Willy Villar y por el preparador segoviano en la posición de cuatro y, con el paso de las fechas, desapareciendo hasta de las convocatorias, como ocurrió en el segundo compromiso de la eliminatoria de cuartos de final contra el Barça sin ir más lejos.

Un fichaje que no cuajó y con un estatus económico de altura. Un rol sin minutos que la entidad claretiana no puede permitirse el lujo de prolongar una relación que, por los motivos que sea, no ha funcionado.

Ilimane Diop, quien tiene contrato hasta 2023, pero sin cláusula de corte por ninguna de las dos partes, promedió 3.2 puntos, 2.7 rebotes y 2.4 créditos de valoración en los 11 minutos de media que jugó en 24 encuentros en la Liga Endesa, mientras que en la EuroCup firmó 3.6 puntos, 2.4 rebotes y 3.7 créditos de valoración en los 12 minutos que disputó de media en los 18 compromisos en los que participó.

Como comentó este periódico el pasado 1 de junio, el Club Baloncesto Gran Canaria tiene previsto ejecutar la cláusula de corte de Artem Pustovyi tras abonar cerca de 60.000 euros, ya que la torre ucraniana dispone de un curso más con unas cantidades muy elevadas para los amarillos, pero también pretende alcanzar un acuerdo con el jugador de Medina Gounass-Guediawaye para separar sus caminos o buscar la mejor opción posible para ambas partes de cara a la próxima temporada 2022-2023.

En ese sentido, el Granca acelera para resolver una papeleta que no quiere que se enquiste en un verano en el que, si no varía la hoja de ruta y se respetan los contratos en vigor, el juego interior será el que más movimientos ofrezca, teniendo en cuenta que John Shurna, Olek Balcerowski y Khalifa Diop tienen vinculación, si bien este último apunta a la NBA o, en su defecto a la Euroliga.

Y todo esto a la espera de confirmar el nombre del inquilino del banquillo insular para el próximo ejercicio. Esta semana podría aclararse el panorama.