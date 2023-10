El Granca busca refrendar el triunfo europeo ante Monbus

Resaca positiva la del Dreamland Gran Canaria tras una tarde con triunfo en el Arena, en el que los pupilos de Jaka Lakovic hicieron los deberes ante algo más de 3.000 espectadores. Bien es cierto que los claretianos sufrieron más de la cuenta en los últimos cinco o seis minutos que supusieron «algo que no podemos repetir», en palabras del propio míster. La realidad es que tras tener controlado el encuentro desde el segundo cuarto, con una ventaja que oscilaba alrededor de los 12 puntos, ese bajón o pájara que mostraron los de Lakovic al final, estuvo a punto de tirar por tierra lo cosechado en el resto del partido.

En cuanto a la repartición de minutos en su plantilla, dejó claro que quiere mantenerlos a todos enchufados por ello realiza rotaciones. «Todos muestran muchas ganas, pero es complicado repartir los minutos con justicia», afirmaba el técnico esloveno para responder al despiste generalizado de los últimos minutos ante JLBourg. Está claro que no fue el mejor choque en lo referente al tiro exterior, máxime cuando los promedios bajaron con respecto a lo expuesto en partidos anteriores, con un bajo 23,8% de tiros de tres, 5 de 21. Por otra parte, el 48,4% en tiros de campo anotados parece escaso si atendemos a lo que atesoran.

Muchas ganas tienen los Happ, Lammers y Pelos de hacerlo bien. A veces, este ímpetu se vuelve en su contra, según Jaka, aunque confía en ellos y su compromiso, «un día su explosión llegará y el equipo lo agradecerá». Sí que dejó florecer su calidad un Pelos que cuajó posiblemente su mejor partido con la elástica amarilla. Aportando anotación y siendo altruista con sus compañeros, aunque aún le falta explotar.

Landesberg, por su parte, en el primer cuarto se ha torcido el tobillo y no ha podido continuar pues no quería arriesgar, ya que no tenía buenas sensaciones. «No sabemos si es serio, pero me gustaría pensar que es leve y que se recuperará pronto». Sin duda, el alero mejora el porcentaje de tiro y anotaciones, se le espera, pues el conjunto necesita de sus puntos.

No tuvo su mejor partido un Ferran Bassas que lo intentó, pero estuvo muy fallón. Bien cubierto, sin embargo, por un Albicy que acertaba desde el tiro exterior y repartía en el juego interior, realizó muchos pick and roll con los Lammers y Pelos que concluyeron en sendas canastas. Se veían buenas combinaciones en ataque a la par que se reforzaba la defensa, armas ambas que sustentaron el triunfo final.

Sin embargo, para Lakovic la Liga Endesa es la prioridad del Granca. El choque del sábado ante el Obradoiro, a priori, un conjunto al que se debe ganar en el Arena, se antoja vital para proseguir en la senda del triunfo y alzar la voz en Liga Endesa. Resta consolidar ese juego interior, dominar los rebotes como se hizo ante Bourg en ambos aros. Además, para terminar con 44 en total frente a los 27 foráneos.