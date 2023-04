El Granca no baja el pie del acelerador (100-88)

El CB Gran Canaria se hace con la sexta plaza de Liga Endesa tras su triunfo ante Joventut (100-89). Con la baja de última hora de Vítor Benite por lesión, afición y equipo remaron hacia una misma dirección para conseguir el triunfo con entrega, esfuerzo y orgullo. El Arena vivió un auténtico partidazo, marcado por la vuelta de Damien Inglis, que acabó con un gran triunfo insular.

Los primeros compases del choque fueron de ida y vuelta sin anotación, ambos equipos iniciaron el partido con poco acierto. Balcerowski, con gorro daba la bienvenida a Brodziansky, pívot de Joventut. Los primeros puntos del partido fueron para el americano John Shurna, después de una jugada con mucho ritmo para anotar de tres. Un minuto más tarde, se vería un torpedo de nueve metros de Nico Brussino para hacer el 7-0. El Granca sabía a lo que jugaba y Slaughter respondería a los dos puntos de Parra. Andrés Feliz, desde lejos, anotaría un triplazo para situar el 10-9 en el luminoso. Aún así, muy bien en ataque el equipo de Víctor García. En labores defensivas el combinado claretiano también hacía los deberes, una falta de Nico Brussino para cortar un contragolpe evitó una canasta fácil de Parra, pero que desde los tiros libres no fallaría.

A partir de ese momento, el Joventut de Badalona se pondría el mono de trabajo. Con mucho oficio bajo el poste con un inspirado Tomic, con las directrices de Pau Ribas y bajo la batuta de Joel Parra, los verdinegros remontarían la diferencia del Granca en el primer cuarto. Se llegaría al final con un 20-23 favorable a los visitantes.

El segundo cuarto comenzaría con la misma tónica, el Granca enchufado pero enfrente había un equipazo y no le pondría las cosas fáciles a los insulares. Un desequilibrante Pau Ribas con un coast to coast dejaría solo al faro de Dubrovnik, Ante Tomic, para que a placer anotara de dos. Acto seguido, una buena jugada del Granca sería finalizada por Michael Carera con un 2+1, sin embargo, el venezolano no tendría suerte en el tiro adicional. Tras errar el tiro libre, el conjunto de Carles Durán formaría un contragolpe perfectamente ejecutado de nuevo por Tomic, quien sumaría dos nuevos puntos. El eslovaco Brodziansky, con un triple magistral, pondría tres más en el casillero de Joventut. Los verdinegros se marchaban en el marcador con un alto parcial y 25-34 en el marcador.

Muy afinados Pau Ribas y Andrés Feliz en el segundo cuarto, con una defensa agresiva del equipo de Durán que permitió muy poco al Granca en ataque. A lo que se le suma las buenas salidas en transición y el acierto en el tiro exterior. La Penya era un auténtico vendaval. A falta de 02.31 y sobre la bocina de posesión, Kyle Guy metería un triple que enmudecería el Arena, poniendo a su equipo con 11 puntos de diferencia. Nico Brussino, de lo mejor del Granca con un 67% de acierto en tiro, aceleraba el ritmo en la pista para los amarillos anotando de tres, pero el conjunto visitante no daría el brazo a torcer. Se llegaba al descanso con un intercambio de golpes transformada en superioridad verdinegra: 41-46.

Tras el intermedio, el Granca puso el pie sobre el acelerador. Un excepcional AJ Slaughter anotaría cuatro puntos seguidos en dos jugadas muy similares, con un cambio de ritmo tremendo, imposible para Feliz. De nuevo Brussino, con otro triple, pondría a los amarillos en ventaja. Sin duda, buena actividad coral en defensa del Granca, otro equipo totalmente en el tercer cuarto. Con un nuevo coast to coast de Albicy conseguía un 2+1. El parcial era de 15-8 en este acto. Slaughter, con energía y con frescura en ataque, le robaba la cartera a Birgander y asistía a Albicy para poner el +9. Una montaña rusa de partido. Pick and roll de los polacos, Slaughter-Balcerowski, para que el pívot reviente el aro. Los grancanarios estaban cosiendo a la Penya en ataque. Mandaban al término del tercer acto: 73-58.

El último cuarto fue de vértigo. Comenzó con un buen lanzamiento exterior de Joel Parras, pero poco tardó en reaccionar Brussino, que con un triple y una polémica falta previa, encendería al entrenador Carles Durán. Sería expulsado por una técnica. El Joventut buscaba puntos fáciles que le metieran en la pelea por el partido, pero lo cierto es que no encontraba la fórmula. Al tiempo que Ferrán Bassas tuvo que esperar al último cuarto para anotar sus primeros tres puntos. El Joventut no estaba cómodo, no podían de ninguna forma frenar a un Granca con una efectividad tremenda de cara a canasta. Hubo un intercambio de puntos en los últimos minutos, pero el Granca le puso el pegamento a la carta para sellar su gran victoria (100-89).