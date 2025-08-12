Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Gonzalo Cabrera, durante el reconocimiento. Fotos: CB Gran Canaria

El Granca 2025-26 arranca con los canteranos

Baloncesto ·

Gonzalo Cabrera, Jorge Arteaga y Arthur Tsafack, los primeros jugadores en pasar los reconocimientos médicos en las dependencias del Perpetuo Socorro

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 12 de agosto 2025, 18:27

Los canteranos Gonzalo Cabrera, Jorge Arteaga y Arthur Tsafack han abierto este martes la rueda de pruebas sanitarias del CB Gran Canaria antes del inicio de los entrenamientos de pretemporada, sometiéndose a los reconocimientos médicos hoy en HPS Hospitales.

Los tres, que estarán en el Gran Canaria de la Liga U de la ACB, han sido los primeros en someterse a estas pruebas físicas.

Arthur Tsafack, en su turno.

En los próximos días seguirán desfilando los integrantes de la plantilla por HPS para ser inspeccionados por los profesionales del centro hospitalario. El próximo lunes 18 de agosto arrancará el trabajo en pista a las órdenes de Jaka Lakovic.

