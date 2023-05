A por un golpe de autoridad lejos del fortín

A por un golpe de autoridad en la pista del colista y ya descendido. Restan tres jornadas para la conclusión de la fase regular de la Liga Endesa y adentrarse en las eliminatorias por el entorchado de esta edición 2022-2023.

El Club Baloncesto Gran Canaria, que consiguió el objetivo de estar un año más en la lucha por el centro de la máxima competición nacional a falta de cuatro fechas, defenderá la sexta posición ante el Carplus Fuenlabrada este jueves (20.00 horas, Movistar Deportes 2 -dial 60-) en el pabellón Fernando Martín.

El Granca, con un balance de 18 victorias y 13 derrotas, se muestra intratable en el Gran Canaria Arena, donde solo ha perdido contra el Lenovo Tenerife y el Cazoo Baskonia y terminó invicto en la conquista de la EuroCup, pero endeble lejos de la isla, donde firma una dinámica negativa de un triunfo en las últimas 11 salidas, acumulando seis derrotas consecutivas y no conociendo la victoria en la segunda vuelta.

En pleno proceso de cara a mejorar para el Playoff, toca imponer su ley frente a un cuadro madrileño que solo suma cuatro triunfos en toda la temporada, firmando un descenso doloroso para una entidad más que consolidada en la élite.

Jaka Lakovic no podrá contar con el director de juego catalán Ferran Bassas, quien se retiró lesionado en el gemelo en la primera parte del envite en la pista del Cazoo Baskonia. Cuestionado por el parte médico, ya que Benite y Shurna no jugaron en Vitoria y se quedaron en la isla, el preparador esloveno explicó que «Ferran está lesionado. Tiene una lesión en el gemelo. Le hemos hecho pruebas y parece que estará ausente un tiempo por la inflamación. No se podía determinar exactamente en las primeras 24 horas, pero seguramente estará ausente unas semanas. Benite está mejor y ya está entrenando, al igual que John. Para el viaje de vamos a decidir a quién llevamos y a quién no».

«Aún no podemos comentar algo con certeza porque la inflamación era bastante. Las imágenes no estaban 100% claras, por lo que se necesita un tiempo más de baja para ver el alcance de la lesión», indicó sobre el tiempo de baja de Bassas y si estará disponible para el Playoff.

«Creo que tenemos jugadores como Jovan Kljajic, David o en la posición de dos a AJ. Estoy pensando en Jovan y tengo confianza en que él puede cubrir este hueco para los minutos que necesitamos», aclaró para suplirlo.

Por su parte, el Carplus Fuenlabrada de Óscar Quintana está hundido en la tabla desde el principio de curso, firmando unos números impropios de una Liga Endesa tan exigente. Toca resetear para volver cuanto antes, pero más allá de eso, la escuadra madrileña intentará despedirse con una sonrisa ante sus aficionados.

El Granca tiene la oportunidad de volver a sonreír fuera de casa.