Lakovic: «No será fácil, especialmente si pensamos que lo será»

A por un golpe de autoridad en la pista del colista y ya descendido. Restan tres jornadas para la conclusión de la fase regular de la Liga Endesa y adentrarse en las eliminatorias por el entorchado de esta edición 2022-2023.

El Club Baloncesto Gran Canaria, que consiguió el objetivo de estar un año más en la lucha por el centro de la máxima competición nacional a falta de cuatro fechas, defenderá la sexta posición ante el Carplus Fuenlabrada este jueves (20:00 horas) en el pabellón Fernando Martín.

El combinado claretiano, intratable en el Gran Canaria Arena, pero que solo ha sido capaz de ganar un partido en sus últimas 11 salidas en la competición doméstica, persigue revertir esa dinámica frente a un cuadro madrileño que solo suma cuatro triunfos en toda la temporada, firmando un descenso doloroso para una entidad más que consolidada en la élite.

El entrenador amarillo, Jaka Lakovic, aseguró este miércoles ante los medios de comunicación en la sala de prensa del recinto de Siete Palmas que «no será fácil, especialmente si pensamos que lo será. Dependerá de nuestra mentalidad. Ganaron al Bilbao y luego no sabemos quién jugará o no. Tenemos que marcar la agresividad«.

«Nuestro objetivo es jugar un partido serio y ganar. Los resultados no han sido exitosos fuera de casa, pero hemos competido bien. Hay que coger confianza de esto, con buen juego y sensaciones«, agregó.

Cuestionado por la lesión de Ferran Bassas en el gemelo en la pista del Baskonia y la duda de si estará para el Playoff, el preparador esloveno apuntó que «estará ausente algún tiempo, no podemos comentar con certeza. Las imágenes no están 100% claras. Hay que esperar que baje la inflamación y se vea bien«.

Asimismo, desveló que piensa en Jovan Kljajic para suplir a Bassas y manifestó que Benite y Shurna, ausentes en Vitoria también, se ejercitaron en la sesión preparatoria ayer y podrían desplazarse a Madrid con la expedición insular.