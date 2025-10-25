Fontajau como lanzadera de despegue para un Dreamland Gran Canaria que se entona

El equipo amarillo visitará este domingo (11:00 horas, DAZN) al colista Bàsquet Girona con el propósito de proseguir escalando posiciones en la clasificación de la competición doméstica

Los jugadores del Gran Canaria celebran la victoria contra el BAXI Manresa en el Nou Congost.

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 25 de octubre 2025, 18:42

Un punto de inflexión para creer y para crecer. Un despertar necesario para acelerar en el propósito de lograr la clasificación para el primer objetivo de la temporada 2025-2026 en la Liga Endesa: la Copa del Rey del flamante Roig Arena en Valencia.

Después de sucumbir frente al Real Madrid y al Unicaja en las dos primeras jornadas de la fase regular de la competición doméstica y reaccionar contra el BAXI Manresa en el exigente Nou Congost el pasado fin de semana, el Dreamland Gran Canaria, decimotercer clasificado con el balance de 1-2, se enfrentará este domingo (11:00 horas, en directo por DAZN) al colista Bàsquet Girona en el Palau Girona-Fontajau.

El director de juego francés Andrew Albicy (7,7 puntos, 5,7 asistencias y 12 créditos de valoración), el ala-pívot galo Louis Labeyrie (11 puntos, 4,2 rebotes y 11,7 de valoración), el escolta colombiano Braian Angola (8,3 puntos, 4,7 rebotes, 3,7 asistencias y 11,7 de valoración), el pívot norteamericano Mike Tobey (8,2 puntos, 6,7 rebotes y 10,7 de valoración) y el escolta estadounidense Isaiah Wong (11,7 puntos) sobresalen a nivel estadístico en un conjunto de Jaka Lakovic que atraviesa por su momento después de acumular tres victorias consecutivas entre la Liga ACB (BAXI Manresa) y la Basketball Champions League (el Le Mans Sarthe Basket francés y el KK Spartak Office Shoes serbio).

Por su parte, el cuadro gerundense que entrena Moncho Fernández sucumbió en los tres encuentros disputados frente al Recoletas Salud San Pablo Burgos, al UCAM Murcia y al MoraBanc Andorra, si bien este último dejó la canasta del año protagonizada por Rafa Luz para golpear la moral de un equipo que ya saboreaba el triunfo.

Los exteriores catalanes Pep Busquets (16,7 puntos, 3,7 rebotes, 2,2 asistencias y 16,3 créditos de valoración) y Sergi Martínez (7,2 puntos, 5,7 rebotes y 10,3 de valoración) y el interior argentino Juan Fernández (8,3 puntos, 4,3 rebotes y 11 de valoración) destacan en un Bàsquet Griona ansioso por dar la primera alegría a sus aficionados.