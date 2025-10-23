Isaiah Wong, el criminólogo del Dreamland Gran Canaria: «Tengo ganas de demostrar qué tipo de jugador soy y lo que puedo aportar a un equipo» El escolta norteamericano exhibe una gran capacidad física y anotadora y un alto nivel de juego en el estreno con el combinado claretiano en la Liga Endesa | Asegura que «la química» es la clave en esta racha de tres victorias consecutivas entre la competición doméstica y la Basketball Champions League (BCL)

-El Dreamland Gran Canaria acumula tres victorias consecutivas entre la Liga Endesa (BAXI Manresa) y la Basketball Champions League (Le Mans Sarthe Basket y KK Spartak Office Shoes) para recuperar la moral y confiar en el trabajo que se está realizando en la competición doméstica y para liderar en solitario el grupo H del certamen continental. ¿Cómo está el vestuario tras esta dinámica positiva?

-Hay muy buena química en el vestuario ahora mismo. La verdad es que desde el principio de la pretemporada hemos visto que todos somos buenos chicos y buena gente. La química es muy importante y todos estamos muy felices por ver a los compañeros hacer en la pista lo que se supone que tenemos que hacer. Todos con nuestro rol y haciendo las cosas bien. Lo cierto es que cuando estamos en ese nivel de confianza y entre todos, somos un equipo competitivo y muy difícil de batir. Se ha visto en esta pequeña racha que llevamos de tres victorias.

-¿En qué cree que está mejorando y creciendo el equipo claretiano?

-Creo que incidiría mucho en la química. La química es lo que ha mejorado porque éramos cinco o seis jugadores nuevos y no nos conocíamos. Lo que ha mejorado con respecto al inicio de temporada o incluso en la pretemporada ha sido la química, el hecho de conocernos entre todos y, como aspecto importante, ha mejorado la comprensión que tenemos todos del sistema de juego, de lo que propone Jaka Lakovic como entrenador, y esa es una de las grandes claves por lo que vemos esta mejora en el equipo.

Feliz en el Club Baloncesto Gran Canaria «Me siento muy bien con mi rol y con mucha confianza, la que me da el propio entrenador que me deja jugar mi juego en la pista»

-Lidera al combinado amarillo en el apartado ofensivo en el descorche de la Liga ACB y de la BCL, promediando 11,7 y 16 puntos, respectivamente. ¿Está cómodo con el rol otorgado por Jaka Lakovic? ¿Qué le pide el entrenador esloveno?

-Me siento muy bien con mi rol y con mucha confianza, la confianza que me da el propio entrenador que me deja jugar mi juego en la pista. Creo que cuando estoy enchufado y anoto ayudo también al resto de compañeros para que se metan en el partido y ayudo al equipo a ganar, que al fin y al cabo es lo más importante. Me siento realmente cómodo con lo que hago en la pista y con lo que puedo aportar al equipo.

-Comparte posición con otro anotador como el internacional colombiano Braian Angola. ¿Qué destaca de su compañero?

-Braian es un gran jugador. Destacaría que es un líder también de este equipo en el vestuario y en la pista, siempre está haciendo énfasis en los momentos malos para mejorar y en los buenos para no creernos que somos los mejores tampoco. Además, destacaría que cuando estoy en la pista soy un peligro para el rival, pero cuando me voy y entra Braian es un jugador que impacta muchísimo en el juego también, que anota y que genera. Creo que es algo muy importante para el equipo, que cuando yo esté en la pista y él está descansando y al revés, podemos seguir siendo una amenaza igual para el rival esté quien esté en la pista.

-¿Y del resto de la plantilla confeccionada para la presente campaña 2025-2026?

-Resaltaría la personalidad de todos. Es una personalidad única y la muestran en el vestuario. Todos venimos de sitios muy diferentes y al final somos todos buenas personas. Se genera un buen rollo cuando viajamos y se ven esas buenas vibras que se traducen en la pista después. Destacaría que todos somos muy diferentes, cada uno con su personalidad, pero al final tenemos el equipo por encima del resto. Nos llevamos muy bien porque cada uno es como es y tiene la libertad de serlo, así se genera esa buena química.

Estreno en la Liga Endesa «Todo el mundo habla de la ACB como la mejor liga tras la NBA, es algo que en Estados Unidos se escucha mucho, y puedo decir que están totalmente en lo cierto»

-Se está estrenando en la Liga Endesa, considerada la mejor competición domestica en Europa y la segunda en el mundo tras la galaxia NBA. Ya se enfrentó al vigente campeón de la ACB (Real Madrid) y al actual campeón de la Copa del Rey (Unicaja). ¿Qué análisis hace de esta competición a nivel de exigencia, complejidad o competitividad?

-Todo el mundo habla de la ACB como la mejor liga tras la NBA, es algo que en Estados Unidos se escucha mucho, y puedo decir que están totalmente en lo cierto. Es una liga muy competitiva. Tuvimos la mala fortuna de debutar contra el Real Madrid y el Unicaja, que han sido dos muy buenos equipos y fueron dos partidos muy duros para nosotros. Creo que si nos hubiese pillado con más rodaje como equipo, podríamos haber peleado más por la victoria de lo que competimos, que competimos bien. Más allá del nivel, destacaría las aficiones del Madrid y del Manresa porque son aficiones fuertes que empujan al equipo, me ha sorprendido un poco eso. En definitiva, es una liga muy fuerte, nosotros intentaremos quedar lo mejor posible, que es el objetivo, y ojalá poder pelear en el Playoff cuando lleguemos a ese momento. Destacaría que la competitividad es muy grande y también me han sorprendido las aficiones de los equipos.

-¿Qué diferencias ve con respecto a lo que ya ha vivido en la NCAA, G-League o NBA?

-En mi experiencia personal en la NBA te defienden mucho más hombre a hombre, aquí no dudan en hacerte un dos contra uno rápido, el esquema de juego es diferente y luego el ritmo de juego. Es verdad que hay algunos equipos como el Manresa que intentan jugar rápido, pero no llega al nivel de rapidez de la NBA, que hay muchas más transiciones y con triples tirados al inicio de la posesión. Destacaría que en la NBA es difícil encontrar diferencias entre los equipos, siempre hay un mismo patrón que todos los equipos juegan más o menos a lo mismo y en la ACB hemos jugado contra tres equipos que juegan diferente todos. Hay equipos más físicos, otros menos, unos que juegan en más transición, otros en menos...

La paternidad le cambió la vida «Hace apenas dos días cumplió los seis meses. Es increíble poder verla crecer. Ser padre me ha cambiado mi forma de ser y la manera de ver las cosas»

-Su nombre estaba en lo más alto en la lista de peticiones de Jaka Lakovic para reforzar el juego exterior, pero todo indicaba que volvería a Estados Unidos tras no continuar en el Zalgiris Kaunas lituano el pasado verano. De hecho, su fichaje fue el último en realizarse por la dirección deportiva del Club Baloncesto Gran Canaria a principios de agosto. ¿Por qué decidió continuar en Europa? ¿Cómo se fraguó su llegada a la isla?

-Mi mentalidad en todo momento tras terminar en el Zalgiris era volver a la G-League y, desde ahí, dar el salto a la NBA. Era mi única opción, de hecho, no tuve ninguna otra oferta hasta que apareció el Gran Canaria. Me convencieron de una manera muy fuerte porque me hicieron ver que era la pieza perfecta para su sistema de juego, que era el mejor jugador posible para ellos. Entendí que era una decisión muy buena para mí para ayudarme a seguir creciendo como jugador en mi carrera.

-Si conocía pocas cosas de Lituania cuando aterrizó en febrero de este año 2025, entiendo que menos de la existencia de una isla en el Océano Atlántico, pero lo cierto es que no ha sido un mal cambio, ¿no?

-La verdad es que ha sido un buen cambio, mucho mejor el clima. De Kaunas me gustaba mucho que era un ciudad que vivía por el baloncesto y que los aficionados eran increíbles, pero aquí tenemos un buen grupo de aficionados también. Nos apoyan mucho en los partidos y creo que podemos hacer cosas buenas.

De Lituania a Gran Canaria «La verdad es que ha sido un buen cambio, mucho mejor el clima. De Kaunas me gustaba mucho que era un ciudad que vivía por el baloncesto, pero aquí tenemos un buen grupo de aficionados también»

-A sus 24 años, ¿cómo le ha cambiado la vida la paternidad?

-Hace apenas dos días cumplió los seis meses. Es increíble poder verla crecer. También uno de los mejores sentimientos que hay es volver de estos viajes que hacemos y verla de nuevo después de tanto tiempo y tener la suerte de ver cómo crece. Ser padre me ha cambiado mi forma de ser y la manera de ver las cosas. Me gustaba mucho estar en casa y soy una persona más bien hogareña, pero mi bebé no (risas) y salgo más a la calle. Es una bendición de Dios que me ha puesto en el camino y estoy muy feliz de haber sido padre.

-Le habrán preguntado muchas veces por su apellido Wong...

-Me han preguntado mucho. Es el abuelo de mi padre, pero nunca he investigado mucho sobre mi herencia china. A lo mejor me da por investigar en algún momento de mi vida y aprender un poco más, pero soy feliz como soy, viviendo mi vida y ayudando a mi familia en todo lo posible a través de mi carrera como jugador de baloncesto.

-Ahora hay muchos jóvenes talentos que abandonan España por las cifras astronómicas que se manejan en la NCAA. Usted dejó huella en la liga universitaria en otra época. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué estudió en su etapa universitaria?

-Estudié criminología. Creo que es una muy buena experiencia para los chicos jóvenes europeos porque la vida universitaria es muy diferente, estás compitiendo a un nivel bastante alto y, al mismo tiempo, estás estudiando y estás tomando la importancia de esa segunda parte. Se habla mucho de dedicarte al baloncesto como jugador profesional, pero poco de que tienes que formarte también para un futuro cuando no seas jugador. En la universidad se incide mucho en eso, tienes la experiencia de los dos mundos y creo que es algo muy positivo para los jugadores.

-Su entrenador en la Universidad de Miami fue Jim Larrañaga. Su hijo Jay compitió en el Club Baloncesto Gran Canaria en la campaña 2002-2003. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con él desde que está en la isla?

-No he vuelto a hablar con él desde que estoy aquí, pero escuché la historia del hijo y me sorprendió muchísimo, sobre todo, por ver que el mundo es un pañuelo. Llegar a Gran Canaria de Miami y tener algún tipo de conexión es sorprendente, pero no he vuelto a hablar con él.

Objetivos para esta campaña «Como equipo, todos soñamos con ganar algún título y ojalá podamos conseguirlo»

-¿Qué objetivos se marca a nivel personal y colectivo para este curso?

-Como equipo, todos soñamos con ganar algún título y ojalá podamos conseguirlo. Como jugador, entrando en mi tercer año como profesional, tengo ganas de demostrar qué tipo de jugador es Isaiah Wong y lo que puedo aportar a un equipo. También construir un poco más sobre mi currículum porque al final llevo poco tiempo en Europa, pero, sobre todo, que la gente sepa qué tipo de jugador soy, que más allá de poder anotar o hacer otra cosa en la pista, que me conozcan como un jugador que puede ayudar al equipo a llegar a grandes cosas en una temporada. A nivel personal es ese, construir un poco mi nombre en Europa y a nivel profesional.