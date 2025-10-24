CB Gran Canaria, en directo: Jaka Lakovič habla en la previa de jugar contra el Básquet Girona El partido tendrá lugar en el Pabellón Municipal de Girona el próximo domingo 26 correspondiente a la jornada 4 de la Liga Endesa

El entrenador del Dreamland Gran Canaria Jaka Lakovic, durante el partido contra el equipo francés Le Mans Sarthe.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 24 de octubre 2025, 09:50

Jaka Lakovič comparece en rueda de prensa para atender a los medios en la previa de la visita del Dreamland Gran Canaria a tierras catalanas. Este domingo, en el marco de la jornada 4 de la Liga Endesa, los amarillos buscarán prolongar su buena racha de resultados tras un inicio de temporada marcado por algunas dudas.

El equipo llega con confianza renovada y con la intención de consolidar su dinámica positiva, en un encuentro que se perfila como clave para afianzar sensaciones y seguir escalando posiciones en la tabla