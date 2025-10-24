Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El entrenador del Dreamland Gran Canaria Jaka Lakovic, durante el partido contra el equipo francés Le Mans Sarthe. Efe

CB Gran Canaria, en directo: Jaka Lakovič habla en la previa de jugar contra el Básquet Girona

El partido tendrá lugar en el Pabellón Municipal de Girona el próximo domingo 26 correspondiente a la jornada 4 de la Liga Endesa

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 24 de octubre 2025, 09:50

Jaka Lakovič comparece en rueda de prensa para atender a los medios en la previa de la visita del Dreamland Gran Canaria a tierras catalanas. Este domingo, en el marco de la jornada 4 de la Liga Endesa, los amarillos buscarán prolongar su buena racha de resultados tras un inicio de temporada marcado por algunas dudas.

El equipo llega con confianza renovada y con la intención de consolidar su dinámica positiva, en un encuentro que se perfila como clave para afianzar sensaciones y seguir escalando posiciones en la tabla

