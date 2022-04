Fisac: «Todavía queda un mes y pico para las notas»

El Granca disputa este domingo en Murcia (11.30 horas) un encuentro en el que puede propulsar su candidatura a los play-off por el título y Porfi Fisac confía en que se dé la mejor versión de sus hombres y eso ayude en la consecución de un resultado positivo.

«En general el grupo, cuando ha estado completo, ha sido capaz de dar un paso hacia adelante. Murcia nos gana en que todos sus roles están adquiridos, y no han tenido modificaciones. Nosotros hemos tenido que ir modificando pequeñas cosas por percances. Creo que es un error alabar a Khalifa. Creo que todavía no está hecho. No creo que vaya en mal camino, es un chaval con un corazón enorme. Pero el baloncesto es algo más que el físico, es saber hacerlo, y está muy lejos de saberlo. Lo que sí es verdad es que tiene una proyección interesante, pero dejémoslo ahí«, expuso.

Del adversario, apuntó: «UCAM Murcia es uno de los equipos más regulares de la competición, han estado siempre a muy buen nivel. Tienen un roster con jugadores que conocen la liga. Bellas y Taylor tienen buen ritmo de partido, y junto a Davis les da esa facilidad para poder correr. Jugadores móviles en el puesto de '5', como Cate y Lima. Es uno de los equipos que más anota de la liga, y que más balones recupera«.

Con incógnitas

« Tenemos la duda de Dylan Ennis, le están haciendo pruebas para ver si está en las mejores condiciones posibles. Esperamos que pueda viajar, si no al 100%, al menos que viaje. El resto de jugadores, percances lógicos pero nadie que no pueda estar«, detalló.

El entrenador segoviano se congratuló de ir recogiendo el fruto a la fe que puso en la valía del grupo: « El trabajo está ahí. Sabíamos que cuando recuperásemos a todo el grupo, tendría su identidad y jugaría buen baloncesto. Hemos conseguido que el Arena cante otra vez, que se sienta involucrado en este proyecto. Es importante el halo de positivismo, y no tristeza o dudas, alrededor. Todavía me queda un mes y pico para las notas y es el momento más importante».

«Ahora mismo estamos como todos los equipos. Estamos en modo empuje. No vale otra cosa más que pensar en trabajar para jugar al mejor nivel posible. No es pensar en ganar o perder, sino jugar lo mejor posible. A partir de ahí, los resultados lo marcan si ellos juegan mejor, el acierto… Pero no vale otra cosa que no sea el modo empuje, el ser valientes» concluyó.