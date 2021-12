«No me había sentido tan bien en un club desde el Gran Canaria» El base del UCAM Murcia y excapitán del Club Baloncesto Gran Canaria, Tomás Bellas, retornará mañana (20.30 horas) a la isla en una cita trascendental para estar en la Copa del Rey. El equipo de Fisac no puede fallar ante un rival al alza.

-El UCAM Murcia es quinto con un balance de ocho victorias y seis derrotas a falta de tres jornadas para la conclusión de la primera vuelta. Se presentará en la isla tras caer contra el Real Madrid, pero exigiéndole, y obteniendo triunfos cómodos. ¿Qué valoración hace de la situación?

-Sí, creo que una de las cosas que mejor ha hecho el equipo es competir. Probablemente, la derrota más abultada haya sido la del Madrid el otro día, pero el equipo compitió también. Era una premisa que nos pusimos todos al principio, que era intentar tener opciones de ganar en todos los partidos, y creo que estamos cumpliéndola. Esperamos seguir así todos los partidos de Liga que quedan.

-Cuentan con una baja significativa para esta recta final que es la del capitán Sadiel Rojas...

-Sí, no sé para cuánto tiempo será, pero, desde luego, es una baja súper importante para nosotros. Es nuestro capitán, es el que pone el tono defensivo del equipo, que todos apretemos atrás, por lo que lo vamos a notar mucho seguro. También estas situaciones dan la oportunidad a otra gente para que dé un pasito adelante, gente que ha tenido menos minutos o que no ha jugado durante la temporada, y tiene una oportunidad fantástica para redimirse y demostrar que no es Sadiel, pero sí aportar más cosas que necesitemos al equipo.

-El secreto de la buena temporada del cuadro de Sito Alonso hasta el momento puede ser la continuidad del bloque y lo bien que se han adaptado los nuevos, ¿no?

-Sí, creo que siempre es bueno hablar de proyectos. Desde que llegué el año pasado me encontré con un grupo muy unido, recuperando caras que ya eran conocidas en Murcia. Creo que fue muy importante recuperar a Nemanja Radovic, seguir con Sadiel Rojas y recuperar a Augusto Lima. Y a estas tres personas que son alrededor de los que gira el proyecto del UCAM Murcia un poco, pues haber llegado gente con muchísimo talento y con una predisposición bárbara para trabajar, léase Jordan Davis, Webb, Taylor... Experiencia como la que puedo aportar yo al conjunto, igual que lo que puede hacer McFadden... Mucho talento de tiro con Czerapowicz, la experiencia también con Kostas y gente con hambre como Malmanis. Creo que es un equipo bien confeccionado, encima la química es buenísima dentro del vestuario y en la pista, creo que es un proyecto que tiene muy buena pinta para el UCAM. Además, la continuidad del entrenador es fundamental porque conocemos los automatismos, la manera de trabajar y el rol de cada uno en la pista.

-Ocho triunfos y un diferencial +/- de 79 puntos. ¿Se habla de la Copa del Rey en Murcia o prefieren ir partido a partido?

-Bueno, aquí se ha despertado esa ilusión, pero nosotros no pensamos mucho en ello. Creo que estamos haciendo las cosas bien, vamos a intentar seguir así lo que queda de temporada, pero no hablamos de un número, de si una, dos o... Vamos a intentar ser competitivos y siéndolo los partidos van llegando. Si se da el caso que tenemos 9, 10 u 11 victorias al acabar la primera vuelta y estamos en esos puestos que todos queremos, pues sería hacer historia para el UCAM. Estaríamos contentos y a seguir porque la temporada no termina en la primera vuelta.

-Desde Murcia se destaca su liderazgo y su impacto y crecimiento en el juego del equipo. ¿Puede ser esta versión de Tomás Bellas la más parecida a la exhibida en su época en el Gran Canaria (2009-2015)? ¿Cree que ha encontrado su sitio?

-Sí, totalmente, creo que has dado la clave. La carrera de un jugador suele ser larga, bueno al menos en mi caso lo está siendo y no me había sentido tan bien en un club desde el Gran Canaria. Ha sido llegar aquí y empezar a que se me despierten recuerdos que ya había vivido, como un déjà vu. Es decir, cómo se llevan aquí los fisios, los prepas, los prepas con los ayudantes, los ayudantes con los jugadores y con el delegado... En fin, esa relación, esa familia que yo conocí en el Gran Canaria hace ya años, con Himar Ojeda, con Pedro Martínez, con toda una retahíla de jugadores que podría mencionar, cambiando pequeñas piezas cada año, gente con hambre, con experiencia... Juntas todas esas variables y haces que sea algo muy fuerte independientemente de ganar o perder, todo esto hace sumar más aditivos para poder ganar. Entonces, estoy contento en lo personal y en lo profesional porque estoy en un sitio en el que sé lo que quieren de mí, que eso siempre es importante cuando no eres un jugador impresionante, y con Sito y su equipo estoy muy contento en ese sentido. Si sumas que la química en el equipo es impresionante y que aquí el UCAM se desvive para que el jugador esté lo mejor posible y su familia también, pues sí que estoy disfrutando.

-Su exequipo parece que se está atascando en la carrera por estar en la Copa, con cuatro derrotas seguidas. ¿Cómo lo está viendo?

-La verdad es que no estoy siguiendo mucho, estoy centrado en lo nuestro, que bastante tenemos. Creo que el Granca tiene un equipo muy bueno y con buenísimos jugadores. Imagino que son rachas, aunque no puedo decir mucho. He visto algún partido, pero por diferentes circunstancias la Liga es súper competitiva y cualquier rival te puede ganar. Por pequeños detalles se te puede escapar un partido, que considero que es lo que le ha venido pasando al Granca.

-Son muchos años en la Liga Endesa, pero ¿sigue siendo especial volver a la isla?

-Siempre será especial. Tengo unos recuerdos fantásticos, un montón de gente a la que quiero muchísimo y me apetece volver a verla cada vez que vuelvo a la isla. No es algo nuevo, siempre es especial ir, pero es que en mis vacaciones o en mi tiempo libre muchas veces elegimos la isla para estar con la familia y para disfrutar de las muchísimas cosas buenas que tiene Gran Canaria.