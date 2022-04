Fisac: «Es momento de hombres, no de nervios»

«Le están haciendo un TAC y pruebas a AJ por dolores en la cabeza, no se ha podido incorporar. Slaughter no va a estar. No ha entrenado desde que llegamos, se le están haciendo pruebas y a qué se deben los mareos que tienen. Los demás, toquemos madera, estarán«. Así pasó revista este martes Porfi Fisac a la actualidad del Granca con vistas el encuentro de este miércoles frente al Andorra en el Arena (20.30 horas).

Se confirma, así, la baja del norteamericano tras ser objeto de una agresión el pasado domingo en Murcia y que no mereció más castigo que una antideportiva señalada a Sadiel Rojas, de quien ser refirió en estos términos el preparador segoviano: «Es un buen chico, creo que es un hombre que tiene sentimientos importantes hacia el baloncesto, que lucha y pelea por el equipo. Creo que podría ser un ejemplo para los niños. Pero pierde absolutamente todo en valores usando acciones que son agresiones, desproporcionadas«.

«No es cuestión de un codazo que se puede dar en cualquier momento, de hecho AJ ya venía con la nariz rota por un codazo en un entrenamiento. ¿Pero por qué le da un codazo ya estando en el suelo? ¿Y por qué se cabrean los árbitros cuando les digo que merece expulsión? Nosotros ahora perdemos a un jugador muy importante para un partido vital. Alguien debería decirle a Sadiel que deje este tipo de acciones«, abundó.

Sobre la cita que viene, fue claro: «Ahora mismo no puede haber errores ni dudas por nuestras partes, ni mucho menos excusas. Para los dos es un partido importante, no definitivo pero te marcará lo que quieres conseguir. No es momento de nervios porque tenemos claro lo que queremos. Es momento de hombres, no de nervios«.

«Venimos de muchos partidos fuera. Ahora tenemos tres partidos muy importantes en casa, el primero ante un equipo con objetivos claros. Se han reforzado con jugadores importantes. Sus exteriores están jugando a buen nivel y con carácter. Les faltan las victorias, porque están siempre cerca, pero saben a lo que juegan. Es un equipo muy compacto defensivamente, con interiores como Babatunde o Diagne. Y hombres exteriores como McIntyre y Paulí que dan mucho empuje. Es un equipo muy compensado, pero que han sufrido percances durante el año. No valen excusas para nosotros, es el momento de sufrir y luchar ante un equipo que corre bien el campo«, concluyó.