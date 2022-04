Lo de Slaughter trae cola: no se pudo entrenar y fue sometido a pruebas baloncesto La agresión sufrida por el jugador del Granca le hace ser duda para el partido de este miércoles ya que fue explorado por su cuadro de mareos

Muy a su pesar, AJ Slaughter sigue copando la actualidad del Granca, luego de la salvaje agresión de la que fue víctima en el partido del domingo en Murcia y a manos de Sadiel Rojas. Slauhgter regresó con la expedición del equipo y mostrando huellas bien visibles de un percance intolerable: el codazo que impàctó en su rostro, y que no le sacó el ojo izquierdo de milagro, le dejó un hematoma en la zona afectada. Pero más allá de esa incidencia, lo que más llamó a preocupación fue e l cuadro de dolores y mareos quee, horas después, persisitía y que obligaron a realizarle una serie de pruebas médicas, incluyendo una tomografía computarizada (TAC) para descartar secuelas mayores.

«Presenta fuertes dolores de cabeza y cuello y está pendiente de pruebas neurológicas», precisaba el club en sus redes sociales a propósito del estado de salud del base de Kentucky. En principio, y con el debido reposo, se confía en la evolución positiva de AJ, si bien es duda para el encuentro de este miércoles ante el Andorra en el Arena (20.00 horas).

Fisac atenderá a los consejos de los servicios médicos en caso de duda. Por lo pronto, ayer no se ejercitó con el resto y está por ver si hoy puede hacer algún tipo de actividad. No se va a asumir el más mínimo riesgo después de lo acontecido y será el propio jugador el que, según sus sensaciones y el resultado de los exámenes médicos, marque los tiempos en este difícil trance y que tiene sensibilizados a todos los estamentos de la entidad y a buena parte del gremio, ya que han sido numerosas las muestras de rechazo a la acción de Rojas, que no es nuevo en esteo de verse señalado por sus modos y maneras.

No habrá queja formal

«Estoy bien, aunque le faltó la nariz», dijo el norteamericano en sus redes sociales y con cierta sorna al evaluar de qué manera había salido de esta acción y que pudo tener peores consecuencias, si bien el trío arbitral, lo dejó en falta técnica.

Fuentes del Granca consultadas por este periódico descartaron cualquier tipo de reacción institucional, pese a que el director deportivo, Willy Villar dijo sentir «asco» por lo acontecido y advirtió de que algún día «pasará una desgracia» por los desempeños de Rojas. Ha causado enorme enfado lo ocurrido con AJ como víctima y entienden que nunca debió quedar impune este alarde gratuito de agresividad, aunque se prefiere mantener el protocolo y pasar página porque el calendario no da tregua.

Con todo, se ha trasladado al jugador la preocupación y ánimo desde el club, al tiempo que se lamenta que no conste disculpa alguna del otro implicado, lo que inflama más la indignación reinante.

« AJ volverá, ojalá lo antes posible, y es con lo que nos tenemos que quedar. No tiene sentido que pongamos la atención en lo que no la merece. Solo nos preocupa nuestro jugador y su salud», insisten estas fuentes.