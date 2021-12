«Si seguimos en esta línea y sumamos a la afición, visualizo un Gran Canaria fuerte y que dará muchas alegrías»

-Del 2-10 para despedirse de la Copa del Rey y caer en la zona movediza de la ACB a terminar con la clasificación para el Playoff tras vencer en 11 de los últimos 15 partidos de la fase regular, pasando por las semifinales de la EuroCup. ¿Qué valoración hace de la temporada?

-Ninguno pensábamos acabar en Playoff después del comienzo que hicimos. Es cierto que, en algún momento, pensamos en ir quemando etapas, la primera era salir de los puestos peligrosos y, una vez conseguido, intentamos estabilizarnos en la zona media. El equipo fue creciendo de tal manera que creo que hay que reconocer que ha sido una sorpresa conseguir llegar en Europa a las semifinales, que te elimina el campeón por una canasta, y el Playoff con 18 victorias, dentro de ese proceso de intentar estabilizarnos simplemente. Sinceramente, no lo esperábamos, pero responde al trabajo del equipo y del cuerpo técnico, que han hecho una remontada histórica.

-Los movimientos que se produjeron propiciaron la reacción...

-Sí, se buscaba una reacción con los cambios, pero era difícil aventurar que con esta trascendencia, lo normal era ir saliendo poco a poco y, sobre todo, olvidarnos de estar en los puestos de abajo. Creo que hemos sido el cuarto o el quinto mejor equipo de la segunda vuelta y, además, con la sensación de los partidos que hemos perdido, como el de Obradoiro, el del Madrid o el Andorra, por una diferencia entre uno y cuatro puntos. Aparte de remontar en la EuroCup y plantarnos en semifinales. Esto indica que, desde diciembre a mayo, el Gran Canaria ha sido una roca como equipo y que ha sido muy difícil de ganar. Ahora me doy cuenta con perspectiva, pero durante el proceso no era consciente de que éramos tan complicados de batir porque cada partido era una final y había que salvarlo por un motivo o por otro.

-De cara a la próxima temporada, ¿le gustaría mantener el bloque o habrá salidas obligadas?

-Evidentemente, hay muchos activos importantes porque no es fácil conseguir este parcial que hemos hecho. Claro que nos gustaría seguir con la base de lo que tenemos, aunque también es verdad que está la responsabilidad de ver si se puede incluso mejorar lo que tenemos. En esa línea estamos, es verdad que hay jugadores que tienen opciones de salida por su parte como Costello y Albicy, ahí no tenemos control. Hay una serie de jugadores sobre los que tenemos la opción como son Okoye y Beirán. Va a depender mucho de qué jugadores puedan seguir, como son los casos de Costello y Albicy, para conformar luego lo que es un equipo. También vamos a reflexionar sobre los que nosotros tenemos opción, pero, evidentemente, cambios habrá con la intención de incluso poder mejorar lo que tenemos, que no va a ser fácil por este último parcial que demuestra, que más allá de la suma de individualidades, el grupo ha dado el callo.

-¿De qué dependerá la continuidad de Beirán y Okoye?

-A veces una pieza mueve a otra. Al final, lo que quieres hacer es el equipo más compensado a nivel táctico, técnico... Esa es la prioridad. Tenemos hasta el 30 de junio para tomar decisiones nosotros o los jugadores, es la fecha mágica digamos.

-Dos jugadores que finalizan contrato son John Shurna y Oliver Stevic. ¿En qué momento se encuentra cada caso?

-Con Shurna ya tenemos un acuerdo verbal, estamos en la fase de mover contratos y perfilar la situación contractual, pero el acuerdo verbal ya existe por dos temporadas y una opcional. Estamos satisfechos porque una vez que acabó la competición, aunque hubo conversaciones previas, el acuerdo fue casi inmediato de todo. Me gustaría decir que el primer interesado en estar con nosotros ha sido Shurna, nos lo manifestó hace tiempo su agente. Es un placer que jugadores se muestren así de abiertos para querer estar en el club, eso es lo que se pretende y sé que la gente quiere a John. Ahora debe quererlo mucho más porque ha estado completamente abierto a querer quedarse en el equipo y en la isla.

-¿Y el pívot serbio?

-En el tema de Stevic, cualquier movimiento puede afectar a la continuidad de cualquier jugador, pero para nosotros sería prioritario en casi cualquier combinación que siguiera porque, más allá de su rendimiento deportivo, que si lo miramos ha sido muy bueno con partidos ante el Bilbao o Sevilla con una presencia indiscutible, cuando consigues sumar jugadores a un proyecto, el trabajo más difícil es convertirlo en un equipo. En ese aspecto, Stevic es un número uno, lo ha demostrado y ha sido un placer. Es difícil de comprender para la gente el trabajo tan enorme que ha hecho para que todos estuviéramos a una. Es una persona clave y claro que nos gustaría que siguiera, espero que sea así.

-¿Le han comentado Costello y Albicy sus intenciones?

-No me han dicho que tengan ninguna oferta en este momento ni que se puedan ir ahora. Todo es una cuestión de sensaciones, de pensar que eso finalmente pueda suceder. De momento, sus agentes me han dicho que no hay nada y que estemos tranquilos, pero a nadie se le escapa que pueden ser jugadores que en un momento determinado, teniendo tanto tiempo de respuesta hasta el 30 de junio, sí que puedan cambiar las circunstancias. Nos toca esperar, pero gustaría saber mucho antes si forman parte del proyecto, que es lo que queremos.

-Kilpatrick se marchó por motivos personales cuando mejor estaba jugando...

-Kilpatrick está en la misma situación que otros jugadores, a todos los valoramos en positivo porque se lo han ganado. Todos se han revalorizado. Si miras sus números, ha hecho un temporadón y, cuando vives internamente, ha tenido un comportamiento ejemplar. El reto está en pensar que podemos superar a jugadores como él en el mercado. No va a ser fácil, tenemos ese reto, pero el listón está bastante alto.

-¿Volverá a la carga por él?

-Manejamos una serie de jugadores para el juego exterior y Kilpatrick está en los posibles, pero no puedo asegurar en este momento que vayamos a intentar renovarle.

-¿Encaja Wiley en el futuro?

-Wiley es uno de los activos que tenemos, pero nos pasa lo mismo que con Costello y Albicy, que son muy apetecibles en el mercado. Hay que esperar, se nos traslada que puede tener ofertas muy importantes y ahí tenemos la misma sensación que con Matt, que en estos próximos días tenemos que estar atento si finalmente se produce esa oferta y valorarla. Es lo que tiene tener jugadores de este tipo. Evidentemente, si finalmente tiene una oferta importante, habrá que valorarla, sino es jugador del club y encantado de tenerlo. El encaje ya es una cuestión técnica que tendrá que hacer el entrenador. Siempre es mejor hacerlo con buenos jugadores.

-Ocho canteranos pasaron por el primer equipo este curso...

-Nos sentimos muy orgullosos de que se hayan sentido partícipes del club, romper ese puente de LEB Plata al primer equipo. La corriente de transmisión ha sido continua, no solo entrenar sino que debutaban. Si lo hacían bien en esa semana, el tema de Marcis, de Rubén de la Torre, de Javi López, de Montero... Siempre he dicho que tanto Miguel Serrano como otros chicos que también han podido estar y que hayamos conseguido esa fusión, que se hayn sentido particípes de tener esa puerta abierta al primer equipo. Esto se ha conseguido y para el año que viene seguimos en la misma política. Ahora bien, una cosa es que esa política ya quede abierta, que cualquier joven sepa que tiene las puertas del primer equipo para en cualquier momento ayudar, debutar y ser útil al primer equipo, y otra cosa es la decisión que se tome en cuanto a cada jugador. Javi López -termina contrato y cuenta con ofertas de LEB Oro- se ha ganado estar en esa ruta al primer equipo por su carácter, su temperamento, su realidad y estamos en esa línea.

Nos gustaría que Marcis jugará en LEB Plata y siguiera en el primer equipo, que nos ayudara cada vez más, a ver qué pasa con Rubén de la Torre si lo mantenemos aquí o buscamos una cesión.

La puerta del primer equipo está abierta para los que se lo curren y estén por la labor. Ya no hay un muro, lo han tirado. El Gran Canaria es un club que va a apostar por los jóvenes, eso es bueno para los que están, pero también externamente porque creas esa marca que en el futuro espero que sea atractivo para futuros proyectos. Eso nos va a beneficiar mucho de cara al futuro.

-¿Qué análisis hace del impacto de Balcerowski y Diop?

-La progresión que han tenido está ahí. Estamos en la reflexión de pensar si es bueno que los dos sigan estando juntos o que pueda haber una cesión para que crezcan jugando muchísimo en un sitio en el que le puedan ofrecer 25 o 30 minutos. Dependerá de las necesidades del equipo. Han demostrado que pueden estar perfectamente y ser los dos cincodel equipo. Esa es una opción, pero en función de lo que pase en el juego interior, si se queda o no Costello, para que ellos no se estorben y para tenerlos para muchos años, que los dos jueguen mucho y que exploten de la mejor manera, ya sea juntos o no.

-Deja abierta la posibilidad de que salgan cedido uno o los dos...

-Los dos no, eso es imposible. Uno, pero que no es una decisión cerrada ni mucho menos. A veces sacar dos al mismo tiempo, como se ha demostrado este año parece que si jugaba uno o el otro, aunque lo han hecho los dos fantástico. Lo planteamos intentando lo mejor para ellos y para el club de cara al futuro, pero a lo mejor finalmente no se hará.

-La cesión que está cerrada es la de Montero a Overtime Elite...

-Montero sale cedido porque, ahora mismo, su cabeza y la de su entorno está muy vinculada al tema NBA, que se presentará al Draft del año que viene, donde ahora tiene una proyección muy alta. Jugará una liga de nueva creación en Estados Unidos y mantenemos todos los derechos sobre su contrato futuro, pero tiene una idea por encima del Gran Canaria, que es ir a la NBA. Se la respetamos y, si no se produce finalmente, siempre tendremos a Montero para terminar de desarrollar su formación aquí.

-¿Estará allí hasta que sea cupo?

-La Liga es de septiembre a mayo. La cesión podría haber sido a un ACB, a un equipo europeo o a un LEB Oro, pero ha sido allí por expreso deseo del chico y de su entorno. Tiene focalizado como primer objetivo vital estar en la NBA y piensa en esta Liga, que está creada para ser una exposición y tener un seguimiento muy directo de la NBA. El club respeta la decisión, no nos parece una mala salida, si llega a la NBA tiene un contrato y una cláusula. Será una pena no disfrutarlo, pero habrá un rendimiento económico. Si tiene que esperar porque piensan que es prematuro para él, pues tenemos sus derechos, completará esa formación con nosotros y nos haremos con un jugador más hecho un año más tarde. Tiene una calidad indiscutible, esta cesión para su cabeza, para su juego y para luchar por su objetivo veremos cómo le va.

-Su jugador franquicia AJ Slaughter disputará la Copa del Golfo con el campeón de Kuwait. ¿Puede aclarar esta situación?

-Sí, lo primero que hizo fue pedirle permiso a su selección porque tenía que estar preparando el Preolímpico ahora. Por sus problemas de salud, vino a Gran Canaria con un contrato no acorde a lo que venía siendo su trayectoria profesional. Le explicó a su selección y luego a nosotros que tenía esta competición y que era muy corta, que le podía generar unos ingresos que le compensaran un poco el déficit que había tenido en su contrato por los problemas de salud. Es una auténtica estrella en su selección y le dijeron que no había ningún problema de hacer la preparación sin él. Cuando tratas con él a nivel personal y ves el rendimiento que ha dado, que ha sido fundamental para salir de una situación crítica, nos daba un poco igual entre comillas que entrenara con la selección polaca o que fuera a Kuwait. A pocas cosas le puedes decir que no por su profesionalidad y, sinceramente, no creo que nos origine ningún problema. Nos salvamos de cualquier contingencia de lesión que tenga de todo tipo y estamos contentos de que pueda sacar rendimiento económico de esta experiencia porque se lo merece con creces.

-¿Le preocupa que pueda acumular muchos partidos este verano por la exigencia de la próxima temporada con el cambio de formato de la EuroCup?

-A priori debería descansar porque el Preolímpico acabaría los primeros días de julio. No me preocupa. En cuanto a la EuroCup, va a cambiar el formato y está la posibilidad de repartir licencia trianuales. Tenemos bastante optimismo de que, por este año y el currículum del club en la competición, podamos ser parte de esas invitaciones, lo que daría mucha estabilidad al club, no solo para fichar jugadores sino para esponsorización. Sería un paso más para poder crear valor, que el club se lo ha ganado por su trayectoria durante tantísimo tiempo. Estamos a la espera de que sobre el 18 o al 20 nos ratifiquen nuestra posición finalmente, pero estamos en la idea de EuroCup más que de Champions.

-Nico Brussino cuenta con una oferta importante del Granca, pero debe resolver su salida del Casademont Zaragoza y tiene más pretendientes. ¿Es optimista de cara a contar con el jugador argentino en el próximo proyecto?

-He preguntado por él. Es una circunstancia que se da todos los veranos, que preguntas por jugadores y a veces son los propios representantes que filtran las noticias para poner en el escaparate al jugador y crear esa incertidumbre, pero bueno. En el caso de Nico, ya estuvo aquí, ha estado con Porfi, es buen jugador y siempre interesa ese tipo de jugadores. Vamos a ver qué pasa porque hay muchas cosas que salvar y nadie te dice que pueda cristalizar o no. Simplemente, hemos preguntado por su situación y hasta donde nos llegue. Todavía estamos en una fase inicial y no sería bueno ilusionar con este tipo de cosas porque, perfectamente, puede no salir por las razones que argumentas.

-¿Preguntó también por Dylan Ennis?

-He preguntado por cualquier jugador interesante de la Liga que puedas decirme. Es mi obligación saber cómo está el mercado, que cifras se mueve, cuáles son los condicionantes de todos los jugadores y, a lo mejor, hay un grupo de 25 o 30 jugadores de esta Liga o de otra por los que he preguntado seriamente para saber el control del mercado, la situación y, evidentemente, de aquellos que creemos que son interesantes. No hay ahora mismo ninguna iniciación de negociación, por decirlo de alguna manera.

-¿Cuántas piezas tiene en la cabeza que necesitará para el próximo ejercicio?

-Según los casos de Costello, Wiley y Albicy, pueden ser muy pocas si se terminan quedando o pueden ser muchas más si se van. Creo que, aparentemente, el juego exterior debería tener más cambios que el interior. Si Matt se queda, el juego interior no sufriría apenas variación y todo estaría encajado. Si el equipo tiene una mejora es en el juego exterior y en esas estamos.

-Usted firmó hasta 2023. ¿Estará el preparador segoviano ligado a su proyecto hasta esa fecha?

-De momento, contractualmente no, pero espero hacerlo en breve. Lo he dicho muchas veces, cualquier proyecto que sea de éxito está en la continuidad. Sería el primer paso de este club en esta nueva época, hay una idea clara de lo que queremos. En ese encaje por ejemplo, el entrenador y yo debatimos mucho, muchas veces no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero tenemos una idea a la que aferrarnos. Esa idea mientras más esté en el tiempo, más iremos mejorándola en el ensayo-error, en afilar o perfilar cada vez mejor. Seguro que seguiremos cometiendo errores, pero la idea es que cada vez sean menos y, al final, consigamos ese megaproyecto que nos pueda dar el salto definitivo para hacer un temporadón, y eso pasa por no estar cambiando. Llevamos seis entrenadores en las últimas tres temporadas y creo que eso es sinónimo de inestabilidad y de no estar las cosas bien definidas. Creo que hay que cambiar ese modelo y vamos a volver a uno que ya existió en el club hace años, de dar continuidad al entrenador y que dio mucho rédito y éxitos. Para mí es un acierto que esa continuidad la aporte Porfi. Vamos a ver si somos capaces de cerrar ese acuerdo lo antes posible. Que sean tres temporadas y ojalá muchas más.

-Fisac lamentó las filtraciones desde su cuerpo técnico y deslizó cambios. ¿Cuántos barajan?

-En principio, estamos mirando la posibilidad de hacer una posible reestructuración. Todavía no está determinada hacia dónde va, pero es cierto que con Víctor García, Stéphane Dumas y Asier Setién, la parte técnica de entrenadores, la idea es que continúen. Incluso, que Víctor se una al proyecto de tres años y terminar de cerrar lo de Porfi. Stéphane tiene una temporada más y Asier sigue en ese cuarteto. Con el resto del cuerpo técnico, estamos mirando la posibilidad de poder reestructurar funciones y responsabilidades. No puedo decir nada más porque a lo mejor son menos cambios de los que pensamos o no. Igual que con los jugadores, toca pensar y reflexionar de todo. Poco a poco iremos sacando conclusiones y tomando decisiones.

-Pero dijo que se harían por filtraciones y no por su capacidad de trabajo...

-Considerando que el final de temporada ha sido muy bueno y de donde partíamos, el éxito es de todos, desde el primero al último. Hay mucha gente que trabaja duramente, preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos, delegado, utillero... Todos lo hacen al 100%, pero es verdad que luego hay que buscar un encaje en la filosofía del entrenador y en la forma de actuar y cómo quiere trabajar. Creo que se puede mejorar la situación y es lo que se busca, persiguiendo ese mejor modelo. Particularmente, las filtraciones no es un tema que sea el punto central para tomar esas decisiones, voy mucho más al aspecto profesional de cuál es el mejor modelo para que rindamos todos al 100%. Que vaya todo en la mejor línea.

-Fisac habló también de su relación con Enrique Moreno, destacando que solo ha hablado dos o tres veces con él. ¿Cómo ha sido la suya con el presidente?

-No voy a entrar en temas extradeportivos, lo único que nos debe interesar a todos los que estamos dentro o fuera del club es que seamos capaces de hacerlo lo mejor posible en beneficio del club.

-Su nombre estuvo sobre la mesa para compaginar la dirección general y deportiva del Granca. ¿Se le planteó esa posibilidad?

-No sé si alguien se lo planteó, pero nadie me lo trasladó. Tengo verdadera pasión por mi trabajo, que creo que la parcela deportiva debe ir separada de la general para que ambas rindan al 100%. De momento, entre una opción u otra, soy director deportivo vocacional. Probablamente, en mi carrera me lo han ofrecido más de una vez en los clubes que he estado y siempre he dicho que no. Me lo ofrecieron en Zaragoza y dije que no y sigo en esta línea. Por supuesto, si la vida me da esa oportunidad en el futuro a medio o largo plazo, a lo mejor la valoro diferente.

-¿Qué significó concluir la temporada con público en el Arena?

-Me hablas de fichajes y, de corazón, digo que la gente estuvo dos minutos de pie aplaudiendo a su equipo. El sentir de nuestra gente, que es súper positiva y que tiene una pasión increíble, eso hay que vivirlo y me pone la piel de gallina. Sinceramente, pueden venir unos jugadores u otros, pero el mejor fichaje es la vuelta del público en el Gran Canaria Arena. Cuando vea a la gente ahí, vamos a ser mejores seguro. Vamos a ver si somos capaces de partir de este punto en el que hemos acabado para que empecemos bien, tenemos una responsabilidad y que la gente disfrute del equipo. La gente ha podido seguirlo por la tele y ha disfrutado de un equipo que se ha dejado la vida en los últimos meses. Si seguimos en esa línea y sumamos a la gente, visualizo un Gran Canaria fuerte y que va a dar muchas alegrías.

–¿Ya tiene decidido si el filial competirá en la LEB Plata o en la categoría EBA? El Barça jugará en EBA a pesar del ascenso a la LEB Oro...

–Vamos a seguir en LEB Plata. Hubo tanto debate con esto que parecía que quitarlo era menoscabar a la cantera, cuando son decisiones totalmente técnicas. Ahora me sorprende que el Barça dictamine eso. Dije que había que reflexionar, un LEB Plata ha sido una plataforma increíble hasta ahora para jugadores como Khalifa, Olek, Javi López o Montero porque teníamos ese potencial, pero es muy complicado sacar estas generaciones continuamente. A veces tienes que tardar tres o cuatro años en volver a sacar, o más porque de una tacada pasa cada diez años a veces. Cuando hay que reiniciar un proceso de formación, el LEB Plata no tiene mucho sentido porque estás ahogado en mantener un nivel competitivo que no tienes y que debes reiniciar un ciclo con jugadores júnior que jueguen en el EBA y formar poco a poco. Solo hablaba de eso y de nada más. Ahora cuando veo que el Barça no sale parece que algún sentido tiene.

Vamos a determinar que sigamos porque todavía nos quedan una serie de jugadores muy interesantes que están por explotar, como Miguel Serrano o como muchos, que tienen nivel suficiente y la LEB Plata les viene bien para seguir compitiendo. Con menos nivel que tenemos ahora, pero suficiente. Como hemos llegado a esa determinación y ecónomicamente no habría demasiado desfase con la EBA, pues vamos a continuar, pero sí para el futuro seguirá estando en la mesa la conveniencia de mantener a un equipo filial en una categoría semiprofesional, si lo justifica o no. Ese debate estará siempre, pero, de momento, este año creemos que tenemos mimbres para que esos jugadores sigan desarrollándose en esa categoría.

–¿Seguirá Gabi Alonso al mando?

–Si no hay novedades, sí.

-¿Cómo ha visto la adaptación del prometedor turco David Mutaf?

-Es un jugador de primer nivel en cuanto a calidad y capacidad técnica. Tras estar tres o cuatro meses con nosotros, creemos que su mejora o su adaptación al primer equipo, pasa por su acondicimiento físico. Ahí tiene bastante recorrido por hacer y esperamos que lo haga para poder competir en la ACB. Está trabajando duro, está bajando de peso, está haciendo un programa especial para este verano y esperamos que la adaptación se termine de cristalizar para el año que viene. Tenía la opción de volver a Tuquía y no la ha ejecutado porque ve un camino en el que se puede formar. Eso nos enorgullece y vamos a ver si es capaz de dar ese salto.