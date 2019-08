«Elegí el Gran Canaria por su reputación»

Un guerrero para el Herbalife Gran Canaria. Intensidad y esfuerzo para el renovado juego interior de un combinado claretiano en el que también figuran Beqa Burjanadze, John Shurna e Ioannis Bourousis y el canterano Olek Balcerowski. Cinco caras nuevas para Fotis Katsikaris que combinan amenaza exterior y contundencia en la pintura

«Estoy muy feliz de estar aquí. Tenemos un gran equipo tras haber conocido a los jugadores con los que he entrenado esta pasada semana. Estoy con muchas ganas de comenzar la nueva temporada junto a los jugadores que faltan por compromisos con sus selecciones. Estoy listo para ayudar y remontar tras la temporada pasada que tuvo el equipo», valoró Matt Costello ayer en su presentación oficial ante los medios de comunicación y tras posar con la camiseta del Gran Canaria.

El interior norteamericano, de 25 años y 2.08 metros de altura, se estrenará en la Liga Endesa después de debutar en Europa de la mano del Sidigas Avellino italiano la pasada temporada, donde promedió 10.8 puntos y 7.5 rebotes en la competición transalpina y 13.8 puntos y 9.3 rebotes en la Basketball Champions League.

«Me siento bien tras la lesión. Este verano era importante para mí jugar tras la cirugía, poder enseñar mis habilidades y que estaba recuperado al 100%, en las dos semanas que duró la Summer League. Me encuentro bien y nada me frena físicamente ahora mismo», afirmó el jugador formado en la Universidad de Michigan State y que participó este everano en la Liga de Verano de la NBA con los Detroit Pistons, aportando 13.4 puntos y 7.8 rebotes.

«Elegí el Gran Canaria por la reputación de la entidad, lo sólido que es el Club, que cuidan de sus jugadores. Todas las personas con las que hablé, como Kevin Pangos -exbase del Granca-, que jugó aquí hace varias temporadas, solo me contaron cosas buenas. Así que eso me dio confianza para venir aquí. También la plantilla que se está formando, me da muchas ganas de comenzar a jugar con ellos», apuntó.

Sobre sus principales habilidades como jugador, Costello manifestó que «son el pick&roll y los rebotes. He intentado añadir un poco de tiro a mi juego, he tenido éxito en los dos últimos años con ello».

Asimismo, el pívot de Michigan se refirió a su nuevo técnico Fotis Katsikaris, asegurando que «solo me pide por ahora que aprenda el sistema y esté cómodo con él. Que siga haciendo lo que hacía, y que si tengo la oportunidad de lanzar, si estoy confiado que lo haga».

«Si veo espacios que la pase, su ataque pasa mucho por el cinco y es porque Bourousis es tan bueno. Tengo que mejorar mi habilidad del pase, pero me está dando mucha libertad», añadió.