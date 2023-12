El Dreamland Gran Canaria refuerza el juego exterior con Amar Gegic

El Dreamland Gran Canaria comunicó este miércoles la incorporación de Amar Gegic (Stuttgart, Alemania, 14 de febrero de 1998) hasta el término de la presente campaña 2023-2024 en la Liga Endesa y en la BKT EuroCup.

El exterior internacional bosnio, de 25 años, 2,00 metros de altura y formado en el OKK Spars Sarajevo, se pone a las órdenes de Jaka Lakovic tras finalizar su periplo en el Levallois Metropolitans 92 francés, donde promedió 12,8 puntos, 2,8 rebotes, 2,3 asistencias y 9,1 créditos de valoración en los 23 minutos que jugó de media en ocho partidos de la competición gala después fichar el pasado mes de noviembre.

La mejor actuación de Amar Gegic, quien puede desempeñar todas las posiciones exteriores, fue en la derrota frente al Le Mans (88-100), aportando 18 puntos, cuatro rebotes, cuatro recuperaciones y 19 créditos de valoración en 27 minutos de juego.

Su tope anotador lo consiguió en los envites contra el Gravelines y el Nanterre -ambos con 20 puntos-. Precisamente, ante el Nanterre repartió siete asistencias también.

Amar Gegic, quien vistió las camisetas del Bayern Múnich alemán, el Partizán serbio y la Cibona croata -compartió equipo con el actual jugador amarillo Roko Prkacin-, destacó en el París Basketball el pasado ejercicio 2022-2023, firmando 6,1 puntos y 2,1 rebotes en 34 encuentros en la Elite Pro A y 11,7 puntos, 3,8 rebotes y 2,5 asistencias en 19 compromisos en la BKT EuroCup.

Amar Gegic. FIBA

Amar Gegic visitó el Gran Canaria Arena en dos ocasiones la pasada temporada, cediendo en el duelo de la fase regular del grupo B por 118-99 (aportó 14 puntos y tres rebotes) y en el emparejamiento de cuartos de final en la lucha por el cetro continental por 104-74 (aportó ocho puntos y cinco rebotes).

La llegada de Amar Gegic, quien se declaró elegible en el Draft de la NBA de 2020, pero no fue seleccionado por ninguna franquicia, no implica la salida de ninguna pieza del plantel insular. El Dreamland Gran Canaria retorna al plan inicial de este curso de contar con 14 jugadores, algo que no se cumplió después de la salida del dominicano Jean Montero y, posteriormente, la lesión del argentino Dylan Bordón.