El Dreamland Gran Canaria alimenta las dudas antes de un derbi capital

El Dreamland Gran Canaria entró en las últimas diez jornadas de la fase regular de la Liga Endesa en una situación de privilegio e histórica, ocupando la cuarta plaza a estas alturas de la temporada una década después y exhibiendo solidez y argumentos para soñar con ser cabeza de serie en la lucha por el título por primera vez en su trayectoria en la máxima competición nacional.

Lo hizo por méritos propios, con un balance de 14 victorias y solo cuatro derrotas en las últimas 18 fechas ligueras, con siete triunfos consecutivos en su fortín del Gran Canaria Arena y con un colchón de tres victorias con respecto al noveno clasificado -Baskonia y BAXI Manresa-. Sin casualidades, con la filosofía de Jaka Lakovic grabada a fuego en un grupo hambriento y deseoso de pasar al siguiente nivel.

Pero la mejor liga de Europa no tiene memoria ni da tregua. Los merecimientos y los galones se ganan y consolidan partido a partido. No hay mucho más. Y el Dreamland Gran Canaria mordió el polvo ante el BAXI Manresa en una cita en la que se dejó el triunfo y el average particular. De poder dar un golpe de autoridad y descolgar a un rival directo a naufragar por ser superado en físico y en el rebote -47 por 33- y, al mismo tiempo, lastrado por su falta de acierto, con un nefasto 17% en triples -cuatro aciertos de 24 intentos- y nueve tiros libres fallados -21 de 30- la misión se convierte en casi imposible. Es el denominador común en los tropiezos claretianos en el presente curso: la dependencia de los triples. Si no mete una media de diez, no hay manera de competir.

Además, el equipo amarillo fue uno de los grandes perjudicados de la jornada porque perdió la cuarta posición y encima ganaron muchos de los rivales directos en la batalla por estar en las eliminatorias por el entorchado de la Liga Endesa: el UCAM Murcia, el Lenovo Tenerife, el Baskonia y, obviamente, el BAXI Manresa. Sin embargo, el Valencia Basket y el Joventut no estuvieron a la altura a domicilio tampoco en una jornada frenética en la zona noble.

Un panorama que multiplica la complejidad con los billetes para el Playoff más caros de este siglo. El Club Baloncesto Gran Canaria está obligado a resetear y levantarse porque lo que resta de mes de marzo es para temblar: el Lenovo Tenerife espera este domingo (12:00 horas) en su guarida del Santiago Martín de La Laguna -la quinta plaza está en juego- y, posteriormente, el Valencia Basket visitará el recinto de Siete Palmas el domingo 31 (12:00 horas). Toca trabajo y acierto para volver a crecer y creer.