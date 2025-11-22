¡Qué no sea un domingo cualquiera en el Gran Canaria Arena!

El Dreamland Gran Canaria recibirá este domingo (18:00 horas) al Barça en una misión de altos vuelos en plena carrera por estar en la Copa del Rey de Valencia 2026

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:26

Un clásico del baloncesto español. Un partido con mayúsculas para orgullo y lucimiento. Un duelo entre el Dreamland Gran Canaria y el Barça es sinónimo de espectáculo, de baloncesto puro y del bueno, de intensidad, de locura y, cómo no, de pasión en el parqué y en la grada durante los 40 minutos.

La primera vuelta de la fase regular de la Liga Endesa entra en su ecuador y los equipos que no quieren perderse la edición de 2026 de la Copa del Rey están obligados a acelerar para tomar posiciones. El imperial Roig Arena de Valencia acogerá uno de los torneos más esperados en el panorama deportivo internacional y no hay margen de error en la recta final para sellar un billete.

El combinado claretiano, octavo clasificado en la competición doméstica con un balance de tres victorias y cuatro derrotas (con un diferencial +/- de menos dos puntos) se verá las caras con el Barça del recién llegado Xavi Pascual (Joan Peñarroya apenas duró siete jornadas de este curso 2025-2026 en el banquillo azulgrana), noveno clasificado con el mismo balance que la escuadra amarilla (con un diferencial +/- de menos nueve puntos), en un Gran Canaria Arena que se vestirá de gala este domingo (18:00 horas, en directo por la plataforma de streaming DAZN).

Precedentes El combinado claretiano solo ha ganado tres de los 12 enfrentamientos ante el cuadro azulgrana en la fase regular de la ACB en el recinto de Siete Palmas

Tras caer en una cita vital ante el Joventut en la Liga ACB y proseguir invicto en la Basketball Champions League (BCL) al imponerse al Le Mans Sarthe Basket francés, el plantel de Jaka Lakovic, quien tendrá a todas sus piezas disponibles tras superar el director de juego francés Andrew Albicy y el escolta norteamericano Isaiah Wong los problemas estomacales de esta semana, pretende hacerse fuerte en su guarida para defender la octava plaza y, al mismo tiempo, multiplicar sus opciones de escalar en la tabla de la mejor liga de Europa.

El alero argentino Nicolás Brussino -12,3 puntos, 3,6 rebotes, 2,4 asistencias y 12,9 créditos de valoración- y el citado Wong -13,7 puntos, 2,1 asistencias y 11,9 de valoración- sobresalen a nivel estadístico en un equipo insular que solo ha sido capaz de vencer al Barça en tres de los 12 enfrentamientos entre ambos en la fase regular de la máxima competición nacional en el recinto de Siete Palmas.

Por su parte, el conjunto de la Ciudad Condal resurgió con tres triunfos en las últimas cuatro fechas entre la Liga Endesa y la Euroliga tras el despido de Peñarroya. Se da la casualidad que las victorias llegaron con el técnico asistente Óscar Orellana al frente (también con el exjugador y técnico asistente del Club Baloncesto Gran Canaria Albert Oliver), mientras que el tropiezo se produjo en el reestreno del entrenador de Gavá en el torneo continental (este domingo lo hará en la Liga Endesa tras un primer ciclo exitoso desde 2008 a 2016).

El ala-pívot georgiano Tornike Shengelia -13,7 puntos, 3,1 rebotes, 2,7 asistencias y 15 créditos de valoración-, el alero estadounidense Will Clyburn -11,6 puntos, 5,3 rebotes y 12,6 de valoración- y el pívot madrileño Willy Hernangómez -9,7 puntos, 2,9 rebotes y 12,3 de valoración- emergen a nivel estadístico en un rival insular que, a pesar de su inicio liguero irregular, venció al Unicaja en el Martín Carpena y llega a la isla tras tumbar al Baskonia en el Palau Blaugrana.

Sin duda alguna, muchos alicientes para disfrutar y vibrar en un encuentro que reunirá a más de 7.000 incondicionales para alentar de cara a obtener el cuarto triunfo en la fase regular de la Liga Endesa. ¡Qué no sea un domingo cualquiera en el Gran Canaria Arena!