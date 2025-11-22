Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El entrenador esloveno del Dreamland Gran Canaria en la rueda de prensa de este sábado.
El entrenador esloveno del Dreamland Gran Canaria en la rueda de prensa de este sábado. Cober

Lakovic: «La afición es clave en nuestro éxito»

El entrenador esloveno del Dreamland Gran Canaria analizó este sábado el encuento liguero contra el Barça, que se disputará en el Gran Canaria Arena este domingo (18.00 horas)

Óliver Suárez Armas

Óliver Suárez Armas

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:31

Comenta

No será un domingo cualquiera en el Gran Canaria Arena. La escuadra de Jaka Lakovic, octava clasificada en la fase regular de la Liga Endesa con un balance de tres victorias y cuatro derrotas, recibirá al Barça de Xavi Pascual (tras el cese de Joan Peñarroya la pasada jornada), noveno con el mismo balance que los amarillos, en el recinto de Siete Palmas este domingo (18:00 horas, DAZN).

Una misión de altos vuelos para el combinado claretiano y para sus incondicionales en plena carrera por obtener un billete para la Copa del Rey de Valencia en 2026.

En ese sentido, el máximo responsable técnico del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, aseguró este sábado que «el Barça tuvo una reacción tras el cambio de entrenador. Todos conocemos a Xavi y su etapa exitosa en el Barça. Será un partido muy duro y exigente, es de los equipos más talentosos de la Liga».

«Lo más importante es estar al 100% de intensidad y energía, y luego hacer muchas cosas bien. Tenemos que confiar y ejecutar nuestras cosas», argumentó el preparador esloveno ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Gran Canaria Arena.

Lakovic citó a la marea amarilla para un partido subrayado en el calendario. «Mañana será un festival. La afición es clave en nuestro éxito y espero que podamos responder», destacó.

Lakovic recupera a Isaiah Wong y Andrew Albicy tras superar los problemas de estómago de esta semana. «En principio deberían estar preparados», señaló.

Publicidad

Top 50
  1. 1 No sólo La Palma: Canarias en prealerta por el doble fenómeno que llega en cuestión de horas a todas las islas
  2. 2 Adiós al coche: cortes de tráfico por el encendido de las luces de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Noria del tiempo en Canarias: la Aemet avisa de la vuelta al calor antes de la irrupción del chorro polar
  4. 4 Tranquilos, aquí está el líder
  5. 5 La Justicia vuelve a avalar que apartamentos turísticos no pueden ser vivienda vacacional
  6. 6 Los menores que dieron una paliza a otra en La Palma y lo grabaron son de distintos centros: «Son episodios graves, hay que intervenir para prevenir»
  7. 7 Investigan como violencia vicaria una posible sustracción de un menor desde Gran Canaria a Málaga
  8. 8 Bombazo en el fútbol regional: Juan Carlos Valerón entrenará al Arguineguín
  9. 9 Caso Valka: el informe que demuestra que los móviles los carga el diablo
  10. 10 Canarias se acerca a los 30º y la Aemet activa avisos en tres islas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Lakovic: «La afición es clave en nuestro éxito»