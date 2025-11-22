Lakovic: «La afición es clave en nuestro éxito» El entrenador esloveno del Dreamland Gran Canaria analizó este sábado el encuento liguero contra el Barça, que se disputará en el Gran Canaria Arena este domingo (18.00 horas)

El entrenador esloveno del Dreamland Gran Canaria en la rueda de prensa de este sábado.

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:31

No será un domingo cualquiera en el Gran Canaria Arena. La escuadra de Jaka Lakovic, octava clasificada en la fase regular de la Liga Endesa con un balance de tres victorias y cuatro derrotas, recibirá al Barça de Xavi Pascual (tras el cese de Joan Peñarroya la pasada jornada), noveno con el mismo balance que los amarillos, en el recinto de Siete Palmas este domingo (18:00 horas, DAZN).

Una misión de altos vuelos para el combinado claretiano y para sus incondicionales en plena carrera por obtener un billete para la Copa del Rey de Valencia en 2026.

En ese sentido, el máximo responsable técnico del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, aseguró este sábado que «el Barça tuvo una reacción tras el cambio de entrenador. Todos conocemos a Xavi y su etapa exitosa en el Barça. Será un partido muy duro y exigente, es de los equipos más talentosos de la Liga».

«Lo más importante es estar al 100% de intensidad y energía, y luego hacer muchas cosas bien. Tenemos que confiar y ejecutar nuestras cosas», argumentó el preparador esloveno ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Gran Canaria Arena.

Lakovic citó a la marea amarilla para un partido subrayado en el calendario. «Mañana será un festival. La afición es clave en nuestro éxito y espero que podamos responder», destacó.

Lakovic recupera a Isaiah Wong y Andrew Albicy tras superar los problemas de estómago de esta semana. «En principio deberían estar preparados», señaló.