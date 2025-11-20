Dreamland Gran Canaria-Barça: el reencuentro de Jaka Lakovic y Xavi Pascual tras tocar la gloria en 2010 El pulso por un billete para la Copa del Rey entre el combinado claretiano y el azulgrana tendrá uno de sus grandes alicientes en los banquillos en el Gran Canaria Arena este domingo (18:00 horas) | El técnico esloveno estuvo a las órdenes del preparador catalán durante tres temporadas y media después de tomar el testigo de Dusko Ivanovic

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:34 | Actualizado 18:20h. Comenta Compartir

Tambores de guerra en el Gran Canaria Arena en la carrera por estar presente en la Copa del Rey 2026. La lucha encarnizada y sin cuartel por obtener un billete para competir en el imperial Roig Arena de Valencia del 19 al 22 de febrero del próximo año entra en el ecuador en la octava jornada de la primera vuelta con mucho en juego y con la necesidad de ir dando golpes de autoridad.

El Dreamland Gran Canaria, octavo clasificado en la fase regular de la máxima competición nacional con un balance de tres victorias y cuatro derrotas (con un diferencial +/- de menos dos puntos), recibirá al Barça, noveno con el mismo balance (con un diferencial +/- de menos nueve puntos), en el recinto de Siete Palmas este domingo (18:00 horas, en directo por la plataforma de streaming DAZN). Una cita esencial para reforzar la moral tras sucumbir frente al Joventut en la guarida claretiana la pasada jornada y, cómo no, para comenzar a hacerse fuerte ante sus incondicionales, y más contra un rival directo en la clasificación a estas alturas del campeonato liguero.

Ampliar Planinic, Pascual, Spahija y Lakovic. ACB Photo

La visita del bloque azulgrana sube los decibelios siempre en la isla. Muchos alicientes presenta una de las batallas grabadas a fuego en la trayectoria del Club Baloncesto Gran Canaria en la mejor liga de Europa, con gestas que perduran en la retina de los más experimentados de la época en el Centro Insular de Deportes (CID). Un Barça irreductible naufragaba con estrépito en el fortín de la Avenida Marítima una y otra vez, algo que no se ha repetido con tanta asiduidad en el Gran Canaria Arena. Toca volver a creer, crecer y sonreír en lo que no será un domingo cualquiera.

La Euroliga en el recuerdo

Muchos de los focos estarán centrados en ambos banquillos. Jaka Lakovic y Xavi Pascual, quien redebutará en la Liga Endesa con el club que lo catapultó a la gloria hace una década, se reencontrarán después de una etapa común exitosa a nivel nacional e internacional en el FC Barcelona.

Pascual, técnico asistente en el primer equipo del club azulgrana desde 2005 tras promocionar desde las categorías de formación, tomó las riendas como entrenador jefe en febrero de 2008 después de la destitución del preparador montenegrino Dusko Ivanovic (2005-2008). Una decisión que la dirección deportiva catalogó como transitoria, pero que convenció hasta el punto de prolongar la estancia del profesional de Gavà.

En ese proyecto ya estaba Lakovic desde 2006 y había levantado la Copa del Rey en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga en 2007, pero ahora comenzaba un ciclo dominador que desembocó con el entorchado de la Euroliga en París en 2010 tras tumbar al CSKA Moscú ruso en las semifinales (64-54) e imponerse en la gran final al Olympiacos griego (86-68).

Ampliar El Barça de Pascual y Lakovic conquistó la Euroliga en París en 2010. Euroleague

Un curso ganador con un balance de 20 triunfos y tan solo dos derrotas, eliminando al Real Madrid en el cruce de los cuartos de final y con un grupo con jugadores del calibre y de la trascendencia de Gianluca Basile, Ricky Rubio, Juan Carlos Navarro, Terence Morris, Erazem Lorbek, Pete Mickeal o el actual máximo responsable técnico del Dreamland Gran Canaria, entre otros.

Más allá de tocar el cielo en la máxima competición continental a nivel de clubes, Lakovic abandonó el Barça en el verano de 2011 (se marchó al Galatasaray turco) con la obtención de dos títulos de la ACB (2009 y 2011), tres ediciones de la Copa del Rey (la citada de 2007, 2010 y 2011) y otras dos de la Supercopa (2009 y 2010), de los cuales siete de ocho cetros con Pascual (abandonó el Barça en el verano de 2016 con destino al Panathinaikos griego y, posteriormente, al Zenit de San Petersburgo ruso, estando en el mercado disponible desde el pasado verano) al frente de la entidad de la Ciudad Condal.