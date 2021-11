Porfi Fisac: «Mientras hay cinco jugadores para jugar, hay cinco para ganar»

Llega otro grande al Arena y al CB Gran Canaria le crecen los contratiempos. Las escuadra claretiana recibirá este sábado (19.45 horas) a un Baskonia en horas bajas pero siempre fiero por la calidad de su plantilla, sin Nico Brussino ni Oliver Stevic, ambos aislados obligados por la covid-19, y las serias dudas de John Shurna y Andrew Albicy.

Confirmó Porfi Fisac, en su rueda habitual antes de los encuentros, que «que yo sepa todo el mundo está vacunado. Lo que pasa que a mí, en temas muy particulares, siempre me cuesta hablar, y creo que hay que respetar la libertad de cada uno de poder informar, hay que ser profesionales». Añadió el profesional segoviano que «realmente estamos en ese riesgo de contagio con los viajes regulares, con los aviones llenos, las guaguas llenas… Convivimos con exceso en los aeropuertos, y el exceso significa riesgo».

En su repaso al estado físico de su plantilla, confirmó Fisac que «estamos con Shurna, que sigue con ese proceso de gastroenteritis que lo hace ser seria duda, y se nos junta el golpe fuerte en la rodilla que sufrió en el último partido Albicy. Digamos que es un partido que cada vez se va complicando un poco más, y es una lástima porque creo que el grupo estaba en muy buen momento y antes de llegar a las Ventanas queríamos acabar con muchísima fuerza, y lo que vamos es a terminar con muchísimo desgaste, pero mientras hay cinco para jugar, hay cinco para ganar».

En este sentido, añade el técnico de los claretianos que «hay una cosa que tenemos y que este año nos cuesta más que es el traslado de jugadores desde el LEB Plata. Ahora mismo estamos solos, no tenemos esa potestad más allá de la de Gerardo. A ver si podemos, al menos, que Albicy o Shurna nos pueda ayudar».

No espera, ni mucho menos, una perita en dulce Fisac a pesar de la trayectoria irregular del Baskonia este curso. «Hay una cosa que Baskonia no va a perder, que es el carácter ni la ambición de Dusko. Que nadie se lleve a engaño por las cosas que le están sucediendo, porque nosotros también hemos vivido ciertas situaciones donde no acabas de encajar ni de cuajar. Pero el carácter de Baskonia no se rinde nunca y el de su entrenador tampoco. Como creo que son dos cosas que se juntan por encima de los nombres, al final los nombres acabarán haciendo ese trabajo», analizó.

«Está teniendo más problemas porque es muy dura, más que nunca, la Euroliga, con demasiadas dobles jornadas y demasiados equipos a muy altísimo nivel; la prueba está en que Efes, un equipo campeón, está en la parte de debajo de la clasificación…. Sin embargo, en la ACB, a pesar de haber perdido algún partido en momentos determinados, han sido siempre muy competitivos», añadió Fisac.

Sobre la plantilla vitoriana, analizó Fisac que «acaban de fichar a Peters, un base zurdo que el año pasado ya jugó a muy bien nivel en Murcia, y luego tienen toda esa variedad de jugadores interiores que a veces juegan de cuatro y a veces de tres, o esos exteriores, que a veces juegan de pívot… Entiendo que es más difícil que nunca, además nosotros hay que reconocer que estamos en el momento más delicado por todos esos problemas».

Para poder ganar, espera Fisac que su equipo de la talla, sobre todo, en el aspecto físico. «Creo que es un equipo que juega alegre, con buen ritmo y gran actuación defensiva. Hay que ser muy ordenados y muy disciplinados en nuestro ataque y, defensivamente, hacer que no puedan correr, que no puedan anotar fácil. Es un equipo que está con un buen porcentaje en su tiro de tres, con lo que creo que hay que hacer un trabajo físico que esperemos podemos aguantar», aseveró.

«Bajo mi forma de pensar, creo que los animales grandes, fuertes y valientes, como es Baskonia, heridos son más peligrosos. A pesar de todo, están con cuatro victorias, con uno o dos triunfos se meten entre los primeros», añadió.

La Copa, aún «lejos»

Cuestionado por las posibilidades de que este año el Granca pueda estar entre los elegidos para jugar la Copa del Rey, Fisac aseveró que «creo que hemos empezado bien, con victorias, pero las victorias se convierten en derrota en esta Liga cuando te equivoques en tu forma de trabajar, tengas contratiempos, etcétera. Vamos a ver cómo salimos de estos dos partidos y después de Tenerife ya diré si creo que debemos ir a por ese objetivo con todo. Pero ahora mismo lo veo lejos, la verdad».