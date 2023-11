«Este derbi es un lujo para Canarias»

Sitapha Savané y Félix Hernández, presidentes del Dreamland Gran Canaria y Lenovo Tenerife, ya viven el derbi que de disputará el próximo domingo en el Arena. Este miércoles, en el programa Deporte 7 de 7.7 Radio, hicieron gala de su camaredería y concordia en una entrevista conjunta plagada de elogios y buenos deseos conjuntos. La rivalidad deportiva no resta un ápice de protocolo impoluto y saber estar por parte de los máximos dirigentes. Savané no pudo expresarse en mejores términos sobre Hernández: «Para mí es un mentor y un amigo. Lo que han hecho en los últimos tiempos ha sido impresionante: han caminado en estos últimos años con humildad y trabajo y logrando grandes resultados. Han sabido llevar el nombre de Canarias por todos los rincones del mundo y sólo queda aplaudir y aprender de lo que han hecho».

Y su homólogo no fue menos: «Tap y yo nos conocemos perfectamente, no solo en la cancha, y vamos de la mano en muchas cosas. Los dos clubes siempre han tenido buena relación y ahora, si cabe, bastante más».

«Invito a Tap a que los jugadores lesionados del Granca estén en casa descansando tranquilamente y recuperándose unas semanas más, por lo menos este fin de semana. Les queremos mucho, la salud es muy importante y no queremos que hagan esfuerzos. Y para que haya salud, no hay que presionar a los chicos a jugar antes de tiempo», deslizó con ironía Hernández, aunque la respuesta desde la acera amarilla desterró dudas: «Tú sabes que soy de los que baja al vestuario, igual demasiado, y presiona».

A propósito de lo que esperan en la cancha, ambos fueron cautos, como manda el manual del palco: «Siempre es difícil predecir, pero por lo buenos que son los dos equipos y por lo bien que dominan todos los registros, puede haber una explosión de puntos, aunque sé que los entrenadores hablarán mucho de la defensa. Ahí estará la gracia, saber adaptarse a lo que ofrezca el partido», expuso Savané. Hernández comparte vaticinio: «Lo mejor del derbi es que no hay apuros ni hacia arriba ni hacia abajo, no hay agobios y, tal y como están los dos equipos ahora, creo que se verá uno de los mejores derbis de los últimos tiempos. Vamos a disfrutarlo todos. Será un partido con predominio de la defensa, sobre el papel, pero hay mucho talento ofensivo en ataque y será un partido de muchas connotaciones».

«Es un lujo para Canarias tener dos equipos en la mejor liga del mundo, después de la NBA, y que tienen un porcentaje altísimo de victorias en competiciones europeas... Más que hablar de derbi por la zona alta, quiero valorar que no estamos sufriendo por el descenso y eso es un lujo. En lo deportivo, tenemos un pique sano y queremos ganar, lógicamente, pero después estamos felices cuando logramos clasificarnos para la Copa del Rey, por ejemplo. Ojalá sigamos siempre con esta filosofía de desearle lo mejor al rival cuando no nos enfrentemos, porque eso favorece a la sociedad canaria y la convierte en más solidaria», agregó el mandatario tinerfeño.

Pero, claro, se impone la competición y el parcial de 1-7 en contra del Granca en los últimos ocho derbis obliga: «Hay que revertir esos números, pero sé lo complicado que es. En el último lustro, el Canarias ha trabajado fantástico y ha dominado los derbis canarios. Tenemos la motivación fácil en este sentido. No me importa la clasificación, porque un partido de ventaja no es nada. Me importa la realidad y esa es que nos han dominado en los últimos años y lanzo este reto a los jugadores».

Y se anuncia, como no podía ser menos, ambientazo: «Estamos cerca de las 6.500 localidades y tiene pinta de estar por encima de los 8.000. Hago, desde aquí, un llamamiento para llenar el Arena y que sea una fiesta y los que jueguen tirarán del carro para dar un gran espectáculo en nuestra cancha».

Desde las presidencias de los contendientes ya se ha sembrado la mejor semilla antes de queel balón dicte sentencia entre Granca y Lenovo. No va más.