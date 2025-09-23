El derbi es un estado de ánimo: de la preocupación a los brotes verdes

El Dreamland Gran Canaria dejó una mala imagen ante La Laguna Tenerife en el Gran Canaria Arena, pero ofreció argumentos para avanzar en solidez en el compromiso de vuelta en el Santiago Martín

El pívot sursudanés del Dreamland Gran Canaria, Kur Kuath, se cuelga del aro en el derbi en La Laguna.

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Martes, 23 de septiembre 2025, 12:22 Comenta Compartir

Una montaña rusa de emociones en el itinerario de la pretemporada. El Dreamland Gran Canaria prosigue trabajando para ajustar la piezas y llegar en las mejores condiciones a nivel individual y a nivel colectivo a la temporada 2025-2026 en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League.

El doble enfrentamiento en el derbi estival frente a La Laguna Tenerife marca el termómetro de cara a calibrar el momento actual. Y, en ese sentido, el combinado claretiano dejó muchas dudas y una mala imagen en el encuentro de ida de la Copa Canaria en el Gran Canaria Arena, mientras que en la vuelta en el Santiago Martín ofreció pinceladas y argumentos para avanzar en el ajuste de las piezas.

El Granca, que ha disputado seis compromisos de preparación con un balance de tres triunfos y tres tropiezos, finalizará el carrusel de amistoso contra el Coviran Granada del canterano amarillo Jovan Kljajic. La cita tendrá lugar a puerta cerrada este jueves, a partir de las 19.00 horas, en tierras andaluzas.

Será el último test de puesta a punto antes de afrontar la primera jornada de la Liga Endesa, prevista para el 5 de octubre ante el vigente campeón Real Madrid en el Movistar Arena. Dos días después será el estreno en la competición continental en la pista del Benfica portugués.

Albicy, en la presentación de la Liga ACB 2025-2026

Este martes, partir de las 18:30 horas, se dará el pistoletazo de salida a la temporada 2025-2026 de la máxima competición nacional. El espectacular atrio de la sede de Endesa volverá a acoger una gala en la que el baloncesto, la música y el humor estarán unidos y en la que los grandes protagonistas serán, una vez más, las estrellas de la Liga ACB.

El acto reunirá a un espectacular elenco de jugadores que representarán a cada uno de sus equipos, estando presentes Willy Hernangómez (Barça), Rodions Kurucs (Baskonia), Juan Fernández (Bàsquet Girona), Dani Pérez (BAXI Manresa), Santi Yusta (Casademont Zaragoza), Iván Aurrecoechea (Coviran Granada), Andrew Albicy (Dreamland Gran Canaria), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Ricky Rubio (Joventut), Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife), Stan Okoye (MoraBanc Andorra), Edy Tavares (Real Madrid), Francis Alonso (Río Breogán), Gonzalo Corbalán (San Pablo Burgos), Melwin Pantzar (Surne Bilbao Basket) y Jean Montero (Valencia Basket).