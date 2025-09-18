El Dreamland Gran Canaria, a remolque en el primer cuarto en el Arena (15-24)

El combinado claretiano se enfrenta al La Laguna Tenerife en el único test de pretemporada que disputará en el Gran Canaria Arena

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:16 | Actualizado 18:54h.

El Dreamland Gran Canaria, que contó con Andrew Albicy, Isaiah Wong, Miquel Salvó, Pierre Pelos y Mike Tobey en el quinteto inicial, tardó en conectarse en su primer encuentro de la pretemporada en el Gran Canaria Arena, siendo superado con claridad por el acierto exterior de Van Beck y por la contundencia de Kostadinov en la pintura del La Laguna Tenerife en los primeros compases del duelo (2-13, min. 4).

El preparador esloveno Jaka Lakovic movía sus piezas para buscar un cambio de ritmo, más energía y más clarividencia en la toma de decisiones en ambos lados de la pista, pero el cuadro de Txus Vidorreta, que disputará la Supercopa Endesa la próxima semana, se mostraba más sólido en el descorche de la primera edición de la Copa Canaria (7-19).

El combinado claretiano, con un prometedor Maniema aportando ganas e ilusión, pretendía meter una marcha más en cuanto a intensidad para apretar el encuentro ante sus aficionados, si bien el La Laguna Tenerife no daba tregua ni ningún tipo de opción al término del primer periodo (15-24).