¿Qué decisiones arbitrales cuestiona el Dreamland Gran Canaria en el derbi?

El Dreamland Gran Canaria cayó este domingo en su visita al Lenovo Tenerife por 93-92 en el derbi canario disputado en el Santiago Martín, un compromiso liguero en el que la entidad claretiana no terminó conforme con la actuación del trío arbitral formado por Juan Carlos García González, Sergio Manuel y Joaquín García y se rebelará presentando una queja formal a la ACB.

«Estamos indignados por la actuación arbitral. Sentimos que nos ha perjudicado clarísimamente en un partido que se acaba decidiendo por un solo punto«, expresó el presidente del Club Baloncesto, Gran Canaria, Sitapha Savané, a este periódico tras el choque en La Laguna, al tiempo que aseguró que «venimos ya de la semana pasada -BAXI Manresa- en la que estuvimos a punto de trasladar una queja formal a la ACB con los clips preparados, no lo hicimos porque no quisimos ir por esta línea, pero ahora mismo no nos queda otra. Este club y su trabajo se merece un respeto que, desde luego, hoy no se ha visto«.

Posteriomente, la entidad amarilla informó de que «interpondrá una queja formal ante la acb por la actuación de los colegiados encargados de dirigir el partido entre nuestro equipo y Lenovo Tenerife«.

«El club explicará en dicho comunicado los motivos que llevan a presentar esta queja, sintiéndose claramente perjudicado por el criterio impuesto en diferentes acciones del mencionado partido, desde el inicio hasta el final del mismo«, recogió la nota oficial.

Asimismo, el Club Baloncesto Gran Canaria considera que «dicho criterio se ve reflejado, entre otras acciones, en el dato de tiros libres lanzados en la segunda mitad: 14-2 para el equipo local, siendo el último tiro libre lanzado por Dreamland Gran Canaria a 16 minutos del final«.

¿Qué decisiones cuestiona?

1. La falta técnica señalada a Ferran Bassas sin advertencia por aspaviento de baja intensidad.

2. El triple de Joan Sastre fue fuera de tiempo. Hubo protestas del cuerpo técnico y de los jugadores, pero no se revisa.

3. La descalificante a Jaka Lakovic. Viene motivada por una falta inexistente por parte de Albicy, ya que se vio perfectamente en directo, y se puede contrastar en las repeticiones de esa jugada, que la inexistente falta no es lo que provoca la lesión del jugador del Lenovo Tenerife -Jaime Fernández-, sino que la misma se produce únicamente por una desafortunada acción del jugador que se lesiona.

4. La última jugada del encuentro en la que la falta que pitan de Ethan Happ a Tim Abromaitis es fruto de un tropiezo del jugador local que de una acción voluntaria del defensor.