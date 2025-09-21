Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El base esloveno del Dreamland Gran Canaria, Ziga Samar, busca un pase en el encuentro en el Arena. Cober

Cuestión de exigencia y de imagen para avanzar en la puesta a punto

Liga Endesa ·

El Dreamland Gran Canaria visita este domingo (17:00 horas) a La Laguna Tenerife en el compromiso de vuelta de la Copa Canaria | Será el penúltimo test de pretemporada para la escuadra de Jaka Lakovic

Óliver Suárez Armas

Óliver Suárez Armas

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:25

Una nueva oportunidad para mejorar en el ajuste de las piezas de cara a una exigente temporada 2025-2026 en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League (BCL). El Dreamland Gran Canaria sucumbió con claridad ante La Laguna Tenerife por 67-89 en el Gran Canaria Arena el pasado jueves, en el compromiso de ida de la Copa Canaria que organiza y ofrece en directo la Televisión Canaria, dejando una mala imagen y muchas dudas salvo en un tramo del tercer cuarto.

Este domingo, a partir de las 17:00 horas, el combinado claretiano devolverá la visita al equipo entrenado por Txus Vidorreta en el pabellón Santiago Martín de San Cristóbal de La Laguna. Más allá del resultado adverso para poder remontar y adjudicarse la primera edición de este torneo estival que suple a la Copa Isola, que celebró dos ediciones, el cuadro de Jaka Lakovic está obligado a acelerar en su preparación y dar síntomas de pasos adelante ante un bloque aurinegro que pugnará por la Supercopa Endesa el próximo fin de semana en el pabellón José María Martín Carpena de Málaga.

Una contienda en la que no estará el escolta colombiano Braian Angola tampoco, al igual que en los últimos tres amistosos, por una lesión en la rodilla derecha.

Con respecto al pulso jugado en el recinto de Siete Palmas, el escolta norteamericano Isaiah Wong fue el máximo anotador amarillo con 12 puntos, mientras que el director de juego esloveno Ziga Samar se erigió como el más valorado con 13 créditos tras aportar nueve puntos, cuatro asistencias y tres rebotes en una floja actuación coral, al tiempo que el interior sursudanés Kur Kuath alcanzó los 12 créditos de valoración tras capturar 13 rebotes.

Asimismo, el exterior suizo Lucas Maniema gustó por sus ganas e ilusión, firmando diez puntos y 11 créditos de valoración.

Esta cita supondrá el sexto y penúltimo envite de pretemporada para el Dreamland Gran Canaria. El balance es de dos victorias (Río Breogán y Surne Bilbao Basket) y tres derrotas (Olimpia Milán, Dinamo Sassari y La Laguna Tenerife). El entrenador esloveno tiene mucho trabajo por delante para acoplar a las nuevas caras y que los que continúan ofrezcan una mayor aportación.

Tras este choque, el Dreamland Gran Canaria cerrará el carrusel de enfrentamientos ante el Coviran del examarillo Jovan Kljajic en Granada el jueves 25.

Por su parte, La Laguna Tenerife acumula un pleno de triunfos en la pretemporada (frente al Casademont Zaragoza, Joventut Badalona y Dreamland Gran Canaria) y una campaña más muestra las señas de identidad que tantas alegrías han dado a sus aficionados con el preparador vasco en el banquillo.

