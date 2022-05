Castellano: «Al Gran Canaria le pongo un notable alto»

El pulso por renovar a Porfi Fisac, quien termina contrato este verano tras dos años como técnico en la isla, viene de lejos. El director deportivo del Gran Canaria, Willy Villar, persigue la continuidad del segoviano, mientras que el presidente, Enrique Moreno, prefiere un cambio de rumbo como otro entrenador al mando del proyecto deportivo.

Cuestionado por la intención de Villar de amarrar la renovación de Fisac durante el curso, Moreno se limitó a esperar hasta el final de temporada, pero sin ver con buenos ojos un tercer curso de un preparador que confesó en la previa del Coosur Real Betis que percibía que su ciclo «estaba acabando». Ahora, con el curso finalizado, las posturas en la cúpula insular prosiguen diferenciadas y lejos del consenso.

El consejero de Deportes de la institución insular, Francisco Castellano, se pronunció ayer para volver a refrendar su apoyo a Villar en la toma de decisiones.

«Si va a continuar o no, no soy la persona adecuada para responder. Efectivamente, esta semana o la que viene habrá una mesa de trabajo porque así se consideró también desde la Consejería de Hacienda del Cabildo para de manera conjunta sacar el proyecto del próximo año. Evidentemente, la decisión última va a recaer en el director deportivo, como no puede ser de otra manera. Tomada la decisión por parte del director deportivo, va a contar con el respaldo de este consejero evidentemente», argumentó.

Sobre las diferencias entre Moreno y Villar en ese sentido, considera que «ambos lo han manifestado, me remito a las palabras del presidente, pero no voy a valorarlas porque cada uno es responsable de sus declaraciones».

«Me limito a decir que el consejero apoya al director deportivo para la decisión deportiva que tome, con absoluta autonomía e independencia, al menos de la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria», agregó.

Cuestionado sobre si entendería que la decisión final sobre el futuro de Fisac no fuera únicamente deportiva, Castellano comentó que «entendería que no porque así se me ha trasladado desde el minuto uno a mi llegada a la Consejería de Deportes, de que las decisiones deportivas las toman los directores deportivos y los profesionales en la competición que sea. Pero en este caso más que nunca al tratarse de un club en el que el capital es 100% del propietario».

Asimismo, valoró la actuación claretiana en este ejercicio y, cómo no, le puso su nota final.

« Al Gran Canaria le pongo un notable alto porque me consta el trabajo que hacen semanalmente, todo el esfuerzo y la entrega que hacen los jugadores en la pista. El Gran Canaria ha estado compitiendo a un nivel muy bueno en la competición europea, no nos podemos olvidar de que Europa no está cuando no llegamos y cuando llegamos parece que pasa desapercibida. Y Europa está, sigue siendo ese magnífico escaparate para el deporte grancanario y para Gran Canaria en conjunto», expuso.

« Y luego en la ACB creo que hemos hecho un papel muy bueno, muy digno y ahí estamos, en el Playoff compitiendo contra un Barcelona y jugándonos la victoria en los últimos segundos. Por lo tanto, el balance mío es de un notable», finalizó.