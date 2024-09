CaixaBank renueva su patrocinio para potenciar la cantera del Club Baloncesto Gran Canaria

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 5 de septiembre 2024, 18:18 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

CaixaBank y el Club Baloncesto Gran Canaria han suscrito un nuevo acuerdo de colaboración, por el que la entidad financiera continuará respaldando a las categorías inferiores del club claretiano y apostando por el desarrollo de programas educativos para la formación en valores y el fomento del baloncesto entre los más de mil jóvenes deportistas que integran la cantera del club.

El acuerdo ha sido presentado en la oficina 'all in one' Gran Canaria de CaixaBank por el director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, y por el presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, Sitapha Savané, consolidando una relación de más de 13 años de apoyo al club amarillo por parte de la entidad financiera.

El director territorial de CaixaBank en Canarias ha puesto de manifiesto «la histórica vinculación con el club y los valores que ambos compartimos, como son el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo, que cobran una enorme importancia en el desarrollo de este gran proyecto deportivo que apuesta firmemente por la cantera». Asimismo, Afonso ha destacado la relevancia de este patrocinio «que nos posiciona como entidad referente en la promoción del deporte y que reafirma nuestro compromiso con el progreso social, cultural y económico de las Islas».

Por su parte, el presidente del Club Baloncesto Gran Canaria ha señalado que «para el club, CaixaBank es un partner estratégico por todas las cosas que hacemos juntos, y por tener una marca de su nivel a nuestro lado, lo que dice muchísimo de nuestra organización Su apoyo a todas las actividades de la cantera es muy importante, y es el mayor impacto social que tenemos», explicó Savané.

La entidad financiera continuará respaldando el 'Triple Solidario', una iniciativa mediante la que CaixaBank dona 50 euros por cada triple que el primer equipo anote durante los partidos y competiciones de Liga. Todo el importe recaudado se destina, al término de cada temporada, a proyectos formativos de la cantera.

Gracias a este acuerdo, las categorías inferiores del Club Baloncesto Gran Canaria también se beneficiarán del 'Campus de Verano CaixaBank'. El compromiso entre la entidad financiera y el club contempla a su vez la participación de jugadores, cuerpo técnico y personal del Granca en proyectos de carácter social que el banco impulsa en Canarias como 'El Árbol de los Sueños', por el que más de 2.000 niños y niñas de las Islas pueden tener su regalo cada Navidad.