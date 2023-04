Brussino explota de felicidad en el Granca

El momento más dulce del francotirador de Santa Fe. La explosión esperada por todos en una pieza diferencial para que el Club Baloncesto Gran Canaria certifique los objetivos propuestos en la presente temporada 2022-2023.

Nicolás Brussino, de 30 años y que cumple su tercer curso en el combinado claretiano en dos etapas -vistió la camiseta amarilla por primera vez en la campaña 2017-2018 y regresó a la isla la pasada 2021-2022 tras jugar en el Lenovo Tenerife y en el Casademont Zaragoza, está dando un paso adelante a nivel de juego y de confianza para convertirse en la principal amenaza ofensiva y multiplicar su importancia en aspectos como el rebote.

El alero internacional argentino promedia 11,3 puntos -54,3% en tiros de dos, 45,2% en triples y 83% en tiros libres-, 5,4 rebotes, 2,5 asistencias, 1,3 recuperación y 15,1 créditos de valoración en los 26 minutos que disputa de media en 25 encuentros en la Liga Endesa, mientras que en la EuroCup firma 10,2 puntos, 3,6 rebotes, 2,1 asistencias y 11,5 de valoración en 21 minutos de media en 16 envites jugados hasta la fecha.

«Estoy cómodo en el equipo y en la ciudad. Estoy disfrutando del momento y entrenando duro. Espero seguir aprovechando el momento. Estoy más regular que otros años, estoy contento», analizó Brussino antes del derbi frente al Lenovo Tenerife el pasado 24 de marzo a este periódico.

El jugador de Cañada de Gómez, elegido MVP Movistar de febrero tras promediar 20 puntos, 8,5 rebotes y 31,5 de valoración por choque, tiene contrato con el Club Baloncesto Gran Canaria hasta 2024, pero el club insular se guarda una cláusula de corte para este verano.

«Espero seguir aprovechando el momento, estoy más regular que otros años» Nicolás Brussino Alero del CB Gran Canaria

Su sueño es competir en la Euroliga -el Granca pugnará por el título de la EuroCup y, de ese modo, obtener una plaza para la máxima competición europea a nivel de clubes-, como reconoció recientemente en las redes sociales de la entidad insular, y ya son varios los equipos que se han interesado por su situación contractual de cara al próximo curso. «Todavía no tengo nada. Me centro en la temporada. Mi deseo es seguir mejorando como jugador y subir el nivel. Ya lo veremos más adelante si se da la posibilidad o no, pero hoy en día me enfoco en el Gran Canaria», argumentó.

La confianza para avanzar

Antes de iniciar esta temporada, el director deportivo del Club Baloncesto Gran canaria, Willy Villar, que cumple su tercera campaña en la isla y tiene contrato hasta 2025, apuntó a este periódico que «es uno de los jugadores que más clase puede tener jugando a baloncesto en el equipo por su plasticidad y por sus condiciones físicas. Está muy a gusto y confía en nosotros como club. Todos estamos buscando ese punto en el que explote definitivamente como jugador de acuerdo a sus condiciones y su trabajo».

«Aunque siempre nos aporta mucho, estamos esperando que recoja el fruto de su trabajo y de su implicación y que termine explotando definitivamente porque eso será bueno para él y nos dará un plus como equipo», agregó el profesional de La Isleta.

Nicolás Brussino responde y el optimismo se multiplica de cara a lo que resta de temporada.