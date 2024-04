Brad Newley ya está en Gran Canaria para su homenaje: «Mis mejores años fueron aquí»

«Es genial estar en casa. Ha sido un largo viaje con la familia. Charles no sabe qué está pasando y Beth está en su hogar espiritual. Estamos encantados de estar aquí y el partido será genial. El clima sigue igual, nubes en el norte y sol en el sur. Estoy deseando volver a empaparme del ambiente de Gran Canaria». Así se expresó el exjugador australiano del Club Baloncesto Gran Canaria, Brad Newley, tras aterrizar ayer junto a su mujer Brigid Bowley y sus hijos Beth Rosa y Charles en la isla para ser homenajeado por la entidad claretiana este sábado (19.45 horas) en el encuentro entre el bloque de Jaka Lakovic y el Joventut.

Newley defendió la camiseta amarilla durante cuatro temporadas inolvidables (2012-2016), disputando 152 encuentros en las competiciones domésticas -fase regular y Playoff de la Liga Endesa, la Supercopa y la Copa del Rey- y 43 partidos en la EuroCup, erigiéndose como una pieza fundamental para conseguir la clasificación para las semifinales de la Copa del Rey y del Playoff por primera vez en el curso 2012-2013 y competir por el cetro del certamen continental en el ejercicio 2014-2015 y de la Copa del Rey en La Coruña en la edición de 2016.

«Recuerdo todos los viajes de vuelta desde la península, cogiendo el vuelo más temprano, cansados y con la guagua esperándonos. Ahora no he tenido la ventanilla, aunque he intentado mirar de reojo. Sigue siendo el mismo lugar, estoy encantado», apuntó sonriente una persona que dejó una huella imborrable en la isla.

El alero de Adelaida, recientemente retirado de manera oficial después de finalizar la temporada en su país, manifestó que «he visto los homenajes en redes sociales. Será divertido para mis hijos. Charles no había nacido cuando estuve aquí. Han visto algo de mi carrera en Australia, pero mis mejores años fueron aquí. Será genial echar la vista atrás, que vean a los aficionados, el Arena… Quizás podamos ir al CID algún día. Será emocionante porque ya lo fue aterrizar en Barcelona y saber que estaba de vuelta en España. Estamos muy felices de estar aquí».