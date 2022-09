Bassas: «Tenemos una plantilla para jugar con ritmo, que es lo que Jaka quiere»

Lakovic ya tiene a una de sus brújulas para el ejercicio 2022-2023 en la Liga Endesa y en la EuroCup. Ferran Bassas, sin participación en los cuatro encuentros amistosos frente al UCAM Murcia, el Valencia Basket, el Básquet Girona y el BAXI Manresa por molestias en la rodilla derecha, trabaja a las órdenes del preparador esloveno, quien espera por Andrew Albicy todavía -disputará las semifinales del EuroBasket contra la Polonia de los también amarillos AJ Slaughter y Olek Balcerowski-.

«Me encuentro bien, ya estoy entrenando con el grupo y cogiendo el ritmo. Paré un par de semanas por unos problemas, pero ahora ya recuperado y a tope«, expuso el base catalán.

Bassas, de 30 años y 1,81 metros de altura, espera estrenarse con la camiseta claretiana en el primero de los dos derbis de preparación frente al Lenovo Tenerife, previsto para este sábado, a partir de las 18.45 horas en el pabellón Santiago Martín, con motivo de la Copa Isola. El segundo será el jueves 22 (18.30 horas) en el Gran Canaria Arena.

Cuestionado por el plantel confeccionado por el director deportivo, Willy Villar, y por Jaka Lakovic, el exjugador del Joventut cree que «me parece muy bien. Creo que es una plantilla muy compensada en todas las posiciones, tenemos jugadores que nos podemos complementar, muy capaces de anotar de diferentes sitios«.

«Y luego con buen físico para poder defender y jugar con ritmo, que es lo que Jaka quiere, así que ahora hay que empezar a mezclarnos y poder trabajar juntos, algunos todavía no han llegado, pero bueno, la plantilla tiene muy buena pinta a priori y en eso estamos muy contentos«, dijo.

Precisamente, sobre el preparador balcánico destacó que « es un entrenador muy exigente, que exige al grupo un ritmo alto de juego con defensa muy agresiva y eso tanto en ataque como en defensa se tiene que ver reflejado en la cancha, que seamos un equipo que lo demos todo en todo momento y que, sobre todo, juguemos en equipo«.

Sin los internacionales

El alero argentino Nicolás Brussino, flamante campeón de la FIBA AmeriCup, ya está en la isla y en breve lo hará el brasileño Vitor Benite, pero seguirán faltando piezas en la plantilla y en el cuerpo técnico.

Sobre si es un problema la falta de jugadores importantes, Bassas apuntó que «evidentemente lo es, pero no somos los únicos que tenemos este problema. Lo tienen todos los equipos, algunos más y otros menos. Nosotros hemos tenido muchos jugadores con la selección que no han llegado, pero no debe servir como excusa«.

«Al final, es un problema de todos, hay que acostumbrarse, el calendario es así y trabajamos con los que están, y ya se irán acoplando los que vayan llegando y tendrán menos tiempo, pero es así. Hay que adaptarse«, agregó.

Bassas pidió a la Virgen del Pino « mucha salud, que no hayan lesiones, que todos podamos competir al más alto nivel, y eso pasa por tener salud, por estar todos y que no tengamos lesiones«.

«A partir de ahí, que seamos competitivos y que podamos llegar lo más lejos posible en todas las competiciones. Creo que si estamos sanos, tenemos un equipo capaz de jugar muy bien a baloncesto y, evidentemente, otro deseo sería que el Gran Canaria Arena se llenase y la afición nos apoye al máximo«, valoró.