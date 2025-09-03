Angola: «Siempre he querido jugar en la ACB»

El Dreamland Gran Canaria presentó este miércoles a su nuevo francotirador colombiano para competir en la edición 2025-2026 de la Liga Endesa y de la Basketball Champions League (BCL)

Braian Angola (Villanueva, Colombia, 6 de abril de 1994) ya habla como nuevo jugador del Dreamland Gran Canaria. Tras aterrizar en la isla este martes y lucir la nueva equipación blanca y rosa en la presentación oficial de la plantilla 2025-2026 para la Liga Endesa y la Basketball Champions League (BCL) en el Centro Comercial Alisios, la entidad claretiana, a través de su director deportivo Willy Villar, presentó al internacional por su país este miércoles en la tienda oficial ubicada en el Centro Comercial Las Ramblas

«Creo que Braian aportará dos cosas importantes: la experiencia de jugar en Europa y de hacerlo con solvencia y éxito. Luego, creo que ofensivamente va a ser un arma importante para el equipo, no solamente por los puntos sino también porque es capaz de asistir, de jugar bien el bloqueo directo y de jugar en varias posiciones», valoró el profesional de La Isleta ante los medios de comunicación.

Por su parte, el exjugador de equipos como el Partizán serbio, el Galatasaray turco, el Pinar Karsiyaka turco, el AEK Atenas griego, el Hapoel Tel Aviv israelí y, por último, el Turk Telekom turco reconoció el interés del Granca desde el verano de 2023 y aseguró que «la oportunidad no se dio anteriormente. Hablé con ellos, ya llevamos dos temporadas comunicándonos. Tenía una oportunidad de jugar en Israel, en el Hapoel Tel Aviv. Tenían la ambición de llegar a la Euroliga y no se dio la oportunidad, pero siempre he querido jugar en España, en la ACB. Además, en un equipo como el Dreamland Gran Canaria, que siempre está peleando por ganar copas y ganar títulos. Soy un jugador al que le gusta ganar y a eso vine«.

Angola, de 31 años y 1,98 metros de altura, destacó que «la verdad es que soy un jugador muy versátil, que creo que puede jugar en cualquier posición del uno al cuatro. Del uno al tres lo hago muy bien. Vengo a aportar al equipo y a ganar muchos partidos«.

«Vamos paso a paso. Yo creo que mañana -este jueves- termino de hacer las pruebas médicas y ya empezaré a entrenar con el coach. Ya tengo el 'playbook' de las jugadas y estoy tratando de aprendérmelas lo más pronto posible. Espero poder estar a la par con mis compañeros muy pronto», añadió el francotirador de Villanueva.

Cuestionado por la primera toma de contacto con su entrenador Jaka Lakovic y si se desplazará al torneo de pretemporada en Italia este fin de semana, Angola deslizó que «he hablado con él muy bien. Sabe que vengo de una AmeriCup donde jugué muchos minutos y donde tuve un bagaje bastante fuerte. Me dice que vamos a ir con calma. La idea es estar, acompañar a mis compañeros ahora en estos partidos que tenemos de pretemporada y estar a punto para el 5 de octubre, que es el inicio de temporada».

Sobre las diferencias entre dos competiciones que ya ha disputado como la BKT EuroCup y la Basketball Champions League (BCL), Angola dijo que «yo creo que el nivel de la BCL está casi a la par o mejor que la EuroCup. El formato de competición de la Basketball Champions League es con menos viajes, pero yo creo que los equipos y la competencia está muy muy alta. En realidad, si te das cuenta, los equipos de la Champions League, los 'top 10', son el 'top' de cada liga de Europa. Entonces, estamos hablando de una competencia bastante importante».

Angola llega de participar en la Copa América con Colombia, donde coincidió con su nuevo compañero Nicolás Brussino, subcampeón con Argentina.

«Nico y yo hablamos. Unos días antes lo encontré en el camerino y hablamos un rato. Me dijo que me iba a gustar mucho la isla, que el equipo iba a estar muy bien y que estaba muy contento e ilusionado con el equipo. Yo también estoy contento de poder estar en un equipo tan importante como el Dreamland Gran Canaria», señaló.