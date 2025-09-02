Las pintaderas canarias y los vientos alisios lucen en la nueva piel del Granca La entidad claretiana presentó la plantilla confeccionada y las equipaciones que vestirá durante la temporada 2025-2026 en la Liga Endesa y la Basketball Champions League (BCL)

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de septiembre 2025, 20:33 | Actualizado 20:50h.

El Club Baloncesto Gran Canaria presentó este martes ante sus aficionados a la plantilla confeccionada para competir en la edición 2025-2026 de la Liga Endesa y de la Basketball Champions League (BCL) y, al mismo tiempo, desveló sus nuevas equipaciones tras una colaboración con la Agencia 22 Grados, destacando que «sigue apostando por sus orígenes y por representar con orgullo la tierra».

PLantilla casi al completo

Los jugadores Andrew Albicy, Ziga Samar, Carlos Alocén, Lucas Maniema, Isaiah Wong, Braian Angola, Miquel Salvó, Fynn Schott, Pierre Pelos, Louis Labeyrie, Eric Vila, Mike Tobey y Kur Kuath fueron agasajados por los cientos de incondicionales de todas las edaddes que acudieron al Centro Comercial Alisios. Solo faltó el alero argentino Nicolás Brussino, quien llegará en breve después de disputar la final de la Copa América con su selección.

Asimismo, el cuerpo técnico del equipo amarillo liderado por el entrenador esloveno Jaka Lakovic pisó el escenario habilitado en el recinto de la capital grancanaria, siendo escoltados por el presidente Sitapha Savané.

Los técnicos Asier Setién y Eulis Báez -Víctor García está con España en el Eurobasket-, el delegado Joan Pera, el preparador físico Lander Castro, los fisioterapeutas Lionel Montelongo, Enrique Sánchez y Diego Viera y los médicos Tomás Roca, Néstor Moreno y Manuel de la Torre integran un equipo esencial para el buen funcionamiento de la dinámica de trabajo.

Nuevas incoporaciones con raíces canarias

Tobey, Salvó y Angola, quien aterrizó en la isla al mediodía y no quiso perderse la puesta de largo, fueron los encargados de vestir las equipaciones de la marca Spalding para este curso. Un proveedor técnico que ofrece un tejido 100% poliéster, con un liviano peso, una estructura de nido de abeja y un tejido abierto que permite una mejor y más rápida transpiración.

El pívot norteamericano lució la amarilla y el alero catalán hizo lo propio con la azul, argumentando el club insular en una nota que «las pintaderas cobran un sentido trascendental tanto en la primera como en la segunda camiseta de juego.

Las pintaderas canarias eran sellos con motivos geométricos hechos de barro, madera o piedra por los antiguos habitantes de las islas, especialmente en Gran Canaria, y servían para marcar graneros, para la decoración corporal o como forma de identificación familiar. Fuente de inspiración en la actualidad en el mundo del arte, estas pintaderas toman las dos franjas de las camisetas tanto en la versión amarilla como en la azul, siendo ambas negativas entre sí«.

Por último, el escolta colombiano se enfundó la tercera equipación con tonos blancos y rosas, que no tiene pintaderas, «pero que sí lleva marcadas las líneas de los vientos alisios que tan trascendentales resultan a la hora de entender el amigable clima de nuestra tierra».

Inicio de la campaña para abonados

Asimismo, el Granca informó de que «este miércoles 3 de septiembre -por hoy-, fecha de arranque de la campaña de abonados del Dreamland Gran Canaria para el curso 2025-2026, también saldrá a la venta un avance de las equipaciones amarillas y azules que solo estarán disponibles a la venta para abonados«.

«Será a mediados de septiembre cuando se reponga el stock con más unidades disponibles, siempre en la tienda oficial del Club Baloncesto Gran Canaria situada en la primera planta del Centro Comercial Las Ramblas« agregó.

Además, el Club Baloncesto Gran Canaria -en colaboración con la Agencia 22 Grados también- estrenó el spot promocional de una campaña de abonados que arrancará este miércoles a través de la citada tienda oficial y de la web www.cbgrancanaria.net.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el vicepresidente y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, el consejero de Deportes de la institución insular, Aridany Romero, la gerente del Instituto Insular de Deportes, Leticia López, y la concejal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamaor, no faltaron a esta cita tampoco.