Lucho RK, protagonista del spot de la campaña de abonados del Granca Lugares icónicos de la isla como el Puerto de las Nieves aparecen en el vídeo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:06

Hoy arrancó la campaña de abonados del Dreamland Gran Canaria para la temporada 2025-2026 en la Liga Endesa y en la 'Basketball Champions League' (BCL). Una campaña de nuevos abonados que se prolongará hasta el 3 de octubre.

Ayer se publicó el spot promocional para reclutar nuevos miembros. Lucho RK, cantante canario, ha sido el protagonista de un vídeo que ha causado furor en redes sociales. El autor de 'Guaya', canción que comparte con Quevedo, aparece en repetidas ocasiones en pantalla.

Se trata de un vídeo muy representativo de la cultura canaria con la canción 'Ay mi Gran Canaria' de los Gofiones de fondo. Las banderas ondeadas y las pintaderas en las equipaciones han llamado notablemente la atención.

También se muestran lugares emblemáticos como El Puerto de las Nieves, presente en el inicio del vídeo. El Gran Canaria Arena, recinto en el que el club claretiano jugará los partidos como local, es otro de los espacios que aparecen en el spot.

Bajo el lema 'Eres de quien te eriza la piel', la entidad claretiana se marca el objetivo de superar los de 6.400 abonados del pasado curso, si bien comunicó a mediados de julio que renovó el 85,2% de esa cifra. Ahora, «con nueva piel y las mismas ganas», persigue ser competitivo en los precios y ofrecer la mejor experiencia posible en el Gran Canaria Arena para potenciar su masa social.