Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del spot de la campaña de abonados del Granca. CB Gran Canaria

Lucho RK, protagonista del spot de la campaña de abonados del Granca

Lugares icónicos de la isla como el Puerto de las Nieves aparecen en el vídeo

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:06

Hoy arrancó la campaña de abonados del Dreamland Gran Canaria para la temporada 2025-2026 en la Liga Endesa y en la 'Basketball Champions League' (BCL). Una campaña de nuevos abonados que se prolongará hasta el 3 de octubre.

Ayer se publicó el spot promocional para reclutar nuevos miembros. Lucho RK, cantante canario, ha sido el protagonista de un vídeo que ha causado furor en redes sociales. El autor de 'Guaya', canción que comparte con Quevedo, aparece en repetidas ocasiones en pantalla.

Se trata de un vídeo muy representativo de la cultura canaria con la canción 'Ay mi Gran Canaria' de los Gofiones de fondo. Las banderas ondeadas y las pintaderas en las equipaciones han llamado notablemente la atención.

También se muestran lugares emblemáticos como El Puerto de las Nieves, presente en el inicio del vídeo. El Gran Canaria Arena, recinto en el que el club claretiano jugará los partidos como local, es otro de los espacios que aparecen en el spot.

Bajo el lema 'Eres de quien te eriza la piel', la entidad claretiana se marca el objetivo de superar los de 6.400 abonados del pasado curso, si bien comunicó a mediados de julio que renovó el 85,2% de esa cifra. Ahora, «con nueva piel y las mismas ganas», persigue ser competitivo en los precios y ofrecer la mejor experiencia posible en el Gran Canaria Arena para potenciar su masa social.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil desmantela una fábrica en Lanzarote tras la mayor operación contra la falsificación en Canarias
  2. 2 Calles bajo el foco de la inseguridad: Joaquín Costa se dispara en delitos y quejas vecinales
  3. 3 El incendio de un coche provoca tráfico en Guanarteme
  4. 4 Los propietarios de apartamentos denuncian sanciones por usarlos en vacaciones o fines de semana
  5. 5 Estas son las 32 carreras con vacantes en la ULPGC, cinco más que el curso pasado
  6. 6 El TSJC dice que el Ayuntamiento de Agaete actuó contra Jusan Canarias con desviación de poder
  7. 7 Fallece Cristóbal del Rosario, prestigioso dermatólogo de Gran Canaria
  8. 8 Médicos que atienden migrantes: «Son jóvenes y sanos que enferman por su situación aquí»
  9. 9 Muere Pascual Mota, joyero y exconcejal de Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 La viñeta de Morgan de este miércoles 3 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Lucho RK, protagonista del spot de la campaña de abonados del Granca

Lucho RK, protagonista del spot de la campaña de abonados del Granca