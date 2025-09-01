'Eres de quien te eriza la piel', el lema del Granca para superar los 6.400 abonados

La entidad claretiana pretende mantener los éxitos deportivos de las últimas temporadas y ansía aumentar su masa social presumiendo de tener los abonos más baratos de la Liga ACB

El Dreamland Gran Canaria apuesta fuerte para la campaña de abonados 2025-2026 en la Liga Endesa y en la 'Basketball Champions League' (BCL), tras presentar este lunes una campaña de nuevos abonados que arrancará este miércoles -y se prolongará hasta el 3 de octubre-. Bajo el lema 'Eres de quien te eriza la piel', la entidad claretiana se marca el objetivo de superar los cerca de 6.500 abonados del pasado curso, si bien comunicó a mediados de julio que renovó el 85,2% de esa cifra. Ahora, «con nueva piel y las mismas ganas», persigue ser competitivo en los precios y ofrecer la mejor experiencia posible en el Gran Canaria Arena para potenciar su masa social.

Los precios del abono para los encuentros de la competición doméstica («el Playoff puede tener algún suplemento en caso de clasificarnos») y el certamen continental oscilan entre los 75 euros del sector amarillo fondo y los 180 euros del sector rojo en el caso del abono joven (menores de 18 años) y los 100 euros del sector amarillo fondo y los 450 euros del sector celeste en el caso del abono adulto, incidiendo el club amarillo en que, a nivel económico, «un curso más serán los más baratos de toda la Liga Endesa».

Con la presencia de patrocinadores importantes del Club Baloncesto Gran Canaria como Aguas de Teror, Ahembo (a través de Clipper) y DISA, el director comercial y de marketing del club insular, Paris García, y el CEO2 de la agencia canaria 22 Grados, Eladio Bombín, desgranaron los detalles de la campaña de abonados y del spot promocional (los afcionados podrán verlo en el Centro Comercial Alisios este martes con motivo de la presentación de la plantilla y del cuerpot técnico 2025-2026 y de las nuevas equipaciones) en el espacio de trabajo 'Work in Cholas', ubicado en la zona de La Minilla de la capital grancanaria.

García destacó que «es un día muy importante para nosotros, es un placer poder compartir con ustedes los logros alcanzados en los últimos años, y también poder compartir las novedades que espero que emocionen a los grancanarios y grancanarias. Tenemos la suerte de venir de unos años muy positivos en cuanto a proyectos deportivos se refiere».

«Llevamos muchos años de éxito donde ya hemos recuperado la masa social del club y donde apostamos por seguir creciendo de forma orgánica año tras año, alcanzando a más seguidores y a más fieles y, sobre todo, descubriéndole el baloncesto a la sociedad grancanaria. Por primera vez la asistencia media ha sido superior al número de abonados», valoró el responsable del área comercial y de marketing.

Los precios según el sector en el recinto de Siete Palmas oscilan entre 75 y 180 euros para el abono joven y los 100 y 450 euros para el adulto

En cuanto a las novedades, Paris destacó «el cambio de plataforma para adquirir entradas y abonos. Entendemos este cambio como una enorme oportunidad que nos va a permitir que los propios usuarios puedan trabajar con mucha más simplicidad. Seguimos siendo fieles a nuestro compromiso de acercar el baloncesto a todos los bolsillos y a todas las personas de la isla».

Por su parte, Bombín, agredeció a la entidad presidida por Sitapha Savané «el brindarnos esta oportunidad. Mi primera experiencia profesional fue en el Club Baloncesto Gran Canaria como director de marketing hace muchísimos años y me he llenado de orgullo simplemente poder compartir esta oportunidad de colaborar tantos años después».

Asimismo, el CEO2 de 22 Grados agradeció «de manera especial a las marcas con las que venimos trabajando desde hace años como Aguas de Teror o Ahembo, con las que estamos trabajando y que convierte a esta vinculación en una triangulación perfecta».

Bombín aclaró que «la campaña no está orientada a la comercialización de una experiencia cada 15 días en el Gran Canaria Arena sino que está planteada sobre la idea de lo que representa el Gran Canaria para la isla y para los que vivimos en Gran Canaria«.

Los interesados podrán abonarse en el punto de atención al abonado en la tienda oficial del Club Baloncesto Gran Canaria, situada en el Centro Comercial Las Ramblas, en horario y de lunes a viernes en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. También a través de la web cbgrancanaria.net

El abono familiar, dirigido a tres o más personas en primer grado de consanguinidad, presenta un 15% de descuento adicional, mientras que los mayores de 65 años disponen de un 10% de descuento.

«¡Afición, el Granca te llama! Trae tu energía, tus aplausos y tu pasión para convertir nuestro pabellón en un fortín imbatible. Juntos, haremos temblar a cada rival con la fuerza de nuestra marea amarilla«, destaca la web oficial del Granca.