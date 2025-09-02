Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Braian Angola posa con la bufanda del Granca a su llegada a la isla este martes. CBGC

Angola: «Espero poder aportar mucho al equipo, traer copas y traer muchas victorias»

Liga Endesa ·

El nuevo jugador colombiano del Dreamland Gran Canaria aterrizó este martes en la isla tras disputar la Copa América y se pondrá a las órdenes de Jaka Lakovic para preparar la temporada 2025-2026 en la Liga Endesa y en la BCL

Óliver Suárez Armas

Óliver Suárez Armas

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:42

El francotirador Braian Angola (Villanueva, Colombia, 6 de abril de 1994) ya está en Gran Canaria para afrontar el desafío de estrenarse con el combinado claretiano en la Liga Endesa en la temporada 2025-2026.

«Estoy muy contento porque es un año en el que nos esperan muchas cosas. Espero poder aportar mucho al equipo, traer copas y traer muchas victorias. Espero que la gente disfrute de muchas ilusiones y muchas alegrías en el baloncesto», valoró el exjugador de equipos como el Partizán, el Galatasaray, el Pinar Karsiyaka, el AEK Atenas, el Hapoel Tel Aviv y, por último, el Turk Telekom a su llegada a la isla este martes, tras disputar la Copa América con su selección.

Angola, de 31 años y 1,98 metros de altura, destacó que «la Liga Endesa es una de las mejores ligas de Europa. Muchos de mis compañeros con los que he jugado antes han jugado en la liga desde hace mucho tiempo. Uno de ellos en Dylan Ennis, que lleva mucho tiempo aquí y que siempre me llama, me escribe y me dice que voy a amar la liga. Creo que el juego español se adapta muy bien a mi juego y espero poder adaptarme bien a la liga».

«Soy un alero que puede jugar las tres posiciones de alero, si es necesario pues de cuatro también. Puedo jugar de manera muy versátil. En realidad, creo que he jugado contra todos los que ahora son compañeros. Espero adaptarme bien al equipo. Ellos llevan unas semanas entrenando. Espero poder llegar, aportar mi baloncesto y poder hacer algo importante con el equipo», agregó la nueva pieza para el juego exterior amarillo.

