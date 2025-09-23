Albicy y la ambición del Granca: «Tenemos un gran reto por delante»

El capitán del Dreamland Gran Canaria estuvo este martes en la presentación de la Liga ACB 2025-2026. «Será una temporada muy interesante para nosotros», afirmó el director de juego internacional francés

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Martes, 23 de septiembre 2025, 22:43 Comenta Compartir

Cuenta atrás para el descorche de una nueva edición de la Liga Endesa, la mejor competición doméstica de Europa. La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) presentó este martes la nueva temporada 2025-2026 en la sede de Endesa en Madrid, y lo hizo con la presencia de jugadores de 16 de los 18 combinados que competirán este curso, con la excepción del Unicaja Málaga que acaba de ganar la Copa Intercontinental de la FIBA en Singapur y del UCAM Murcia, que está inmerso en la previa de la Basketball Champions League (BCL).

La fase regular de la ACB comenzará el primer fin de semana de octubre, pero este fin de semana será el turno de la Supercopa Endesa en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga, donde el Real Madrid, el Unicaja, el Valencia Basket y La Laguna Tenerife pugnarán por levantar el primer título de la campaña 2025-2026.

El base Andrew Albicy, quien cumple su sexto ejercicio en la isla, estuvo presente en la presentación y, tras ser cuestionado por los medios de comunicación sobre los objetivos marcados, aseguró que «diría que lo mínimo para el Dreamland Gran Canaria es estar en la Copa del Rey y en el Playoff. Además, este año estrenamos nueva competición porque siempre estuvimos en la EuroCup, pero jugamos la BCL, así que intentaremos llegar a la Final Four. Sé que será difícil, pero es el objetivo del club».

Ampliar

El capitán amarillo, de 35 años y 1,78 metros de altura, recordó que «Angola estuvo lesionado dos semanas, así que volverá en el último partido de pretemporada para tener a todo el equipo junto. Ya veremos, pero ahora mismo entrenamos bien y tenemos buena química. Los nuevos siempre preguntan cómo mejorar en la cancha. Así que el último partido contra el Tenerife fue un buen ejemplo. Vamos por buen camino para tener un buen rendimiento en la Liga Endesa».

«Una mentalidad diferente»

«Será una temporada muy interesante para nosotros. Una temporada nueva, además porque estamos aprendiendo mucho de esta competición FIBA. Las reglas también son diferentes porque los jugadores son diferentes. Sabemos cómo son los árbitros de la FIBA, pero es un proceso de adaptación. Somos un equipo inteligente, así que creo que lo disfrutaremos. Tenemos un gran reto por delante y creo que el equipo está preparado para ello», argumentó el jugador natural de Sévres.

A pesar de ser la puesta de largo de la máxima competición nacional, Albicy prosiguió refiriéndose a la Basketball Champions League. «Es diferente a la EuroCup, donde puedes perder uno o dos partidos y no cambia nada. Es una mentalidad diferente, diría yo. Sobre todo cuando compites en la ACB y la BCL».

«Tendremos que ir partido a partido. La competición de la BCL no es fácil. También tenemos que considerar los viajes y los partidos de la ACB. Iremos avanzando poco a poco, pero tenemos confianza», dijo el base galo.