Carmona, eliminado a las primeras de cambio en Rumanía

«No tuve mi mejor día y ahora espero aprender de esta derrota»

El Patriarca, que buscaba el oro en este certamen, no pudo disimular su tristeza cuando el árbitro decidió parar la pelea y darle el triunfo a su oponente. Ser eliminado en su primera aparición ha supuesto un golpe anímico del que ya trata de recuperarse con el aliento del seleccionador Rafa Lozano.

«Tengo que reconocer que no tuve mi mejor día y ahora lo que me toca es aprender de lo sucedido y mirar adelante. Quería hacer algo grande en Rumanía y no ha podido ser. Mi adversario hizo una buena pelea y así tengo que admitirlo», reconoció, apesadumbrado, Carmona desde Rumanía.