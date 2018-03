Samuel Carmona llega a Rumanía cargado de ambición: «Seré oro»

Carmona viene de brillar en la World Series, citado por Francia y obteniendo pleno de victorias, y desembarca en el certamen continental plagado de ambición. Sabe que la condición de olímpico y las excelentes críticas que se han granjeado en su incipiente carrera le colocan al frente de todas las quinielas y él asume esta condición con naturalidad. «Vengo preparado a tope, teniendo muy claro lo que quiero y mentalizado para dar lo mejor que tengo en el ring», declaró ayer recién llegado a Rumanía e integrado en la expedición nacional a las órdenes del seleccionador Rafa Lozano.

El boxeador grancanario es uno de los nombres propios del combinado diseñado para la ocasión e integrado por otros diez miembros, con tres representantes femeninas, y, como viene siendo habitual, comparecerá en la categoría de 49 kilogramos.

España ha querido tener una aclimatación de garantías llegando con varios días de antelación a la sede de la competición, que, hasta el sábado, no alzará el telón. Esta planificación la agradece explícitamente Carmona: «El viaje ha sido largo y es muy bueno para nosotros que dispongamos de tiempo suficiente para habituarnos a la temperatura, poder entrenar sobre el terreno y no notar ningún tipo de alteración».

«Todavía no sabemos el programa de peleas, pero lo importante es que nos ejercitemos a tope, centrados en lo nuestro y sin perder el tiempo en mirar alrededor», significó El Patriarca.

Carmona anticipa «la alta competencia» que va a encontrar en su propósito de subir al primer escalón del podio: «Aquí estarán los mejores del continente de esta edad y cada pelea será como una final. Pero vengo con el honor que siempre representa vestir los colores de mi país, una responsabilidad que me motiva muchísimo y me da más fuerzas todavía».

Fiel a su propósito de «ir a por lo máximo», visualiza el éxito si desarrolla su potencial, algo que no para de recalcarle Lozano.

«Rafa es un apoyo esencial para mí y me exige, me aprieta, me pide siempre más. Es el camino para seguir progresando. Pero dentro de sus consejos y peticiones, siempre me dice que si soy yo, si hago lo que tengo que hacer, los rivales lo van a tener muy complicado. Eso me da muchísimo seguridad y me permite saltar al ring a tope, convencido de que todo lo que quiero está al alcance. Pero hay que ir paso a paso. Lo primero, prepararse con garantías para el estreno. Luego, ir cumpliendo etapas desde la humildad, el sacrificio y la intensidad», concluye ilusionado Carmona.