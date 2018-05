Carlos Suárez: «El Granca saldrá con el cuchillo»

- El Unicaja, quinto clasificado con 18 victorias y 12 derrotas, se ha impuesto en cuatro de sus últimos cinco compromisos en la máxima competición nacional. ¿Afronta la recta final en un gran momento de juego y resultados?

- Sí, llegamos en un gran momento, pero también somos conscientes de la dificultad del partido ante un rival que en su casa es de los más fuertes de la competición y que en los últimos años se nos ha resistido. Esperamos poder estar a la altura y llevarnos la victoria.

- La derrota se produjo ante el Valencia Basket, cuarto en la tabla con 20 triunfos y diez tropiezos, por un ajustado 74-73. ¿Complicó las opciones de ser cabeza de serie en las eliminatorias por el entorchado liguero o es un objetivo que mantienen todavía?

- Matemáticamente no está claro que no podamos ser cabeza de serie. Fue muy duro por la forma en la que fue, en el último instante. Llevábamos el partido muy bien en la primera parte, pero el Valencia Basket tuvo orgullo para sacar adelante el encuentro por pequeños detalles, como su gran acierto y nosotros al no tenerlo, se llevaron la victoria. Pero hay que ir a por todos los partidos, para si hay alguna opción pues intentar cogerla.

- El Unicaja se enfrentará este domingo (17.30 horas en el Arena) a un Herbalife Gran Canaria, sexto con 17 victorias y 13 derrotas, que solo ha vencido en dos de sus últimos seis partidos y llega tras un derrota dolorosa ante el Iberostar Tenerife en el derbi canario. ¿Qué destaca de su rival?

- El Herbalife Gran Canaria es un equipo muy físico, con gente muy grande, para mí es de los conjuntos más físicos de la competición y cuenta con jugadores con mucha experiencia, como Albert Oliver y Eulis Báez, quienes conocen muy bien la competición y considero que va a ser un encuentro muy complicado. Da igual cómo vengan, si llevan dos victorias en los últimos seis encuentros, porque van a estar ahí peleando como en los últimos partidos. Siempre puedes tener rachas buenas o malas, pero el talento lo tienen, la experiencia y el saber estar en este tipo de situaciones.

- ¿Exige un plus de concentración visitar a un rival herido?

- Tú lo has dicho, tendremos que salir muchísimo más concentrados porque estarán, como se suele decir, con el cuchillo entre los dientes, querrán ir a por todas para sacarnos de la pista. Pondrán un punto de intensidad muy alto en defensa, sobre todo en su cancha donde intentan correr. El Gran Canaria es uno de los grandes de la competición y lo ha demostrado en los últimos tiempos, ganando títulos y jugando finales. Porque ahora mismo no consigan resultados, no significa que no sea un grandísimo equipo.