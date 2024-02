Ricky Rubio vuelve a sonreír con España: «Estoy ilusionado, nunca me he sentido solo»

La Familia le ha devuelto la sonrisa a Ricky Rubio. El base del Barcelona, equipo con el que lleva desde enero entrenando y con el que ha sido inscrito tanto en la ACB como en la Euroliga, ha recuperado la ilusión por el baloncesto tras su regreso al parqué y a una concentración con la selección española que dirige desde el banquillo Sergio Scariolo. El de El Masnou, que se despidió de la NBA a principios de año después de que su mente se fuera «a un lugar oscuro», y que dejó la competición de élite el pasado verano por decisión propia para cuidar la salud mental y recuperar su bienestar, ha vuelto a los entrenamientos con la vigente campeona de Europa entre sonrisas y la más absoluta normalidad.

Con España, a las puertas del pasado Mundial, fue con quien el jugador enseñó al mundo que parar para cuidar la salud mental no debe dar ningún tipo de miedo, y con el mismo equipo, apunta que cree que «es un punto y seguido después de esta experiencia». El jugador, que se encuentra listo para preparar la ventana de la fase de clasificación para el Eurobasket 2025, ha realizado una entrevista en el perfil oficial de la selección española de baloncesto, en el que asegura que volver con la Familia es algo que «ya se echaba de menos. El ambiente que hay es espectacular. Vienen jóvenes con mucho talento y con ganas de enseñar un poco todo«. Además, explica que se se siente «con nervios, casi como un 'rookie' más. Me hacía mucha ilusión volver».

De su etapa en la que ha estado alejado de las canchas no quiere hablar, pero sí que reconoce que no se ha sentido «solo en ningún momento y el mundo del baloncesto ha sido un gran apoyo. Eso me ha ayudado mucho en un momento tan duro». Su primer partido tras unos meses de paréntesis personal se acerca.

Y Zaragoza, donde España se enfrenta este jueves a Letonia, parece el marco ideal: «Aquí hemos jugado ya unas cuantas veces y siempre ha sido una afición entregada a la Selección, se respira mucho baloncesto en esta ciudad, es un sitio idóneo para volver». El siguiente duelo de la España de Scariolo, que defenderá el título logrado en 2022 ante Francia en Berlín, tendrá lugar el próximo 25 de febrero contra Bélgica en Charleroi.

«El Preolímpico va a ser bonito, esperemos que con un final feliz –dice-, pero antes tenemos esta prueba de fuego también para el Eurobasket 2025, y son dos rivales de gran nivel, que en el pasado nos han dado problemas y tendremos que dar nuestro máximo para poder salir con la victoria, pero también con buenas sensaciones para que este verano el proceso sea más rápido de lo normal».

«Me dijo que le gustaría que su primer partido oficial fuera con la selección. Fue emocionante, yo estaba en el hospital con mi madre. Le dije que dimensione las expectativas, que no espere ser el MVP del Mundial de 2019. Eso requiere tiempo. Hay que tener mucha prudencia y paciencia», ha explicado Scariolo sobre el jugador, de 33 años, que no disputa un partido desde el pasado 23 de abril cuando pertenecía a la disciplina de Cleveland Cavaliers.