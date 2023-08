Ricky Rubio aparca el baloncesto para cuidar su «salud mental»

Ricky Rubio, a través de un comunicado publicado por la Federación Española de Baloncesto, ha anunciado que emprende un «parón» en su actividad profesional para cuidar su salud mental, por lo que el internacional no estará con la selección en el próximo Mundial.

«He decidido parar mi actividad profesional para cuidar mi salud mental. Quiero agradecer todo el apoyo que he recibido de la FEB para entender mi decisión. Hoy #LaFamilia tiene más sentido que nunca. Gracias. Pediría que se respetara mi privacidad para poder afrontar estos momentos y poder dar más información cuando sea el momento», afirma Ricky en su comunicado.

La participación del jugador de Cleveland Cavaliers, MVP del último Mundial, en la cita mundialista de Filipinas, que comienza el próximo 25 de agosto, está descartada. Ricky Rubio, había regresado a la selección por primera vez en los dos últimas temporadas tras superar una grave lesión de rodilla.

Rubio estaba en la concentración de la selección española, pero ayer no disputó el partido amistoso contra venezuela en Madrid. Además del base, tampoco saltaron a la cancha otros veteranos como Willy Hernangómez, Sergio Llull, Álex Abrines y Rudy Fernández). Ricky se había ausentado de la última sesión de entrenamiento del jueves con permiso del club y ayer ni siquiera estuvo en el WiZink Center.

Scariolo: «Ricky, una vez más, lidera con el ejemplo»

Con la baja de Ricky Rubio se presenta una situación complicada para el seleccionador Sergio Scariolo para buscar un sustituto. Ahora mismo, tiene en el puesto de base a Alberto Díaz y Sergio Llull y en los últimos días ha estado entrenando con el equipo nacional el joven Juan Núñez (19 años).

Precisamente el seleccionador español Sergio Scariolo ha querido mandar un mensaje de ánimo al jugador a través de las redes sociales: «En #LaFamilia, desde siempre, las personas vienen antes de los resultados. Todo mi cariño y apoyo a Ricky, y mi admiraciòn por su transparencia y a travès de ella su capacidad, una vez más, de liderar con el ejemplo».

Cuando murió su madre: «Pasé por una depresión»

No es la primera vez que Ricky Rubio confiesa que ha pasado por malos momentos de salud mental. En mayo de 2016, cuando falleció su madre, Tona Vives a causa de un cáncer de pulmón. el juagdor confesó que había «pasado por una depresión». Durante la mayor parte del año siguiente a su muerte, vivía enfadado. Culpaba a muchas cosas. Culpaba al baloncesto. Culpaba a las personas a mi alrededor por cómo me sentía. Le eché la culpa a todo. Pasé por una depresión«, confesó Ricky Rubio en un artículo en 'The Players tribune' en 2019.

«La primera temporada después de su muerte, me despertaba y pensaba en llamarla. Me hizo querer romper mi teléfono»

Rubio recordaba su costumbre de llamar a su madre por FaceTime cada mañana desde Minnesota: «La primera temporada después de su muerte, me despertaba y pensaba en llamarla. Me hizo querer romper mi teléfono. Pero no pude borrar su número. Incluso le envié mensajes de texto a veces. Todavía lo hago. Durante un tiempo, sentí que me estaba volviendo loco, como si estuviera hablando conmigo mismo».

El jugador, decidió pedir ayuda entonces para lograr salir del pozo en el que se había hundido: «No sabía cómo solucionarlo solo. Aprendí eso cuando finalmente recibí ayuda, cuando fui a hablar con un terapeuta». «Empecé a ver el baloncesto de manera diferente. Veía la vida diferente. Nada parecía tan serio como solía ser. Como si simplemente estuviéramos jugando a un juego, y a veces era un alivio salir a jugar y olvidarme de todo», añadía en el artículo.