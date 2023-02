El Madrid sobrevive ante el Valencia en un duelo inaugural de infarto

Se esperaba emoción en la Copa del Rey de Badalona y la puesta en escena reforzó la sensación de que cualquier cosa puede ocurrir en este torneo, único en Europa. El Real Madrid estuvo muy cerca de convertirse en la primer víctima inesperada en el Olímpic, pero salvó los muebles de la mano de dos de sus jugadores más en forma, el más efectivo que vistoso Gabriel Deck y Mario Hezonja, que sigue cotizando al alza.

El argentino y el croata son dos elementos indescifrables por su capacidad para hacer de todo en diferentes posiciones y sujetaron a un Madrid espeso, que tuvo una puesta en escena espectacular pero sin continuidad ni ideas claras en la dirección de juego para evitar la inmensa agonía al que le llevó el Valencia Basket, impulsado por la voraz anotación de Chris Jones y Jared Harper. Entre los dos americanos fueron mordisqueando la ventaja inicial blanca hasta poner patas arriba el pistoletazo de salida copero, en el que solo el fallo final del primero evitó la primera gran convulsión.

Y eso que el inicio madridista amagó con liquidar la batalla por la vía rápida. Mumbú arriesgó con un quinteto inicial pequeño con el objetivo de hacer sufrir al Madrid a toda velocidad, pero acabó propiciando el dominio blanco bajo el tablero. El capitán Dubljevic sostenía como podía el juego interior 'taronja' mientras brillaba por su ausencia el acierto desde más allá de la línea de tres.

El coloso Tavares y el buscavidas Deck sacaban brillo al imponente juego madridista en la pintura y los blancos metieron la directa con un parcial de 10-0 y +11 en el marcador. Significativo que el conjunto de Chus Mateo doblase a su rival en rebotes (13-6) tras el primer parcial. La entrada de Kyle Alexander le dio algo de empaque al Valencia en la zona pero en ese preciso momento la segunda unidad del Madrid apareció en escena hasta doblar a su rival con el 31-15.

86 Real Madrid Williams-Goss (4), Musa (9), Deck (19), Yabusele (10) y Tavares (11) -quinteto inicial- Sergio Rodríguez (2), Llull (3), Causeur, Hanga (9), Hezonja (16), Cornelie (3) y Poirier. 85 Valencia Radebough (4), Chris Jones (20), Claver (4), Puerto y Dubljevic (9) -quinteto inicial- Shannon Evans (3), Harper (16), Prepelic (5), López-Arostegui (3), Jasiel Rivero (8), Pradilla (5) y Kyle Alexander (8). Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Óscar Perea y Joaquín García González.

Parciales: 21-13, 20-21, 22-24 y 23-27.

Incidencias: Primer partido de cuartos de final de la Copa del Rey 2023 disputado en el Palau Olímpic de Badalona.

La dinámica amenazaba con resolver el primer partido de la Copa sin toda la intriga que se aventuraba entre dos equipos Euroliga, pero la puesta en escena de luchador Jasiel Rivero volvió a reducir la distancia por encima de la barrera psicológica de los diez puntos (31-23)

Hacía la goma el Valencia en busca de su oportunidad pero lo cierto es que la profundidad de plantilla del Madrid puede llegar a desesperar sus rivales. Desde el banquillo fue ganando sensaciones Mario Hezonja, ese comodín en este equipo de Chus Mateo que comienza a erigirse en jugador diferencial.

Dominaba con contundencia el equipo blanco cuando dos chispazos avivaron la llama 'taronja' justo antes de la pausa. Shannon Evans y Prepelic, el esloveno desde su casa y sobre la bocina, hicieron posible para Valencia enfilar el camino de los vestuarios a siete (41-34) y esperanzado, en contraste con la preocupación en el bando rival por una lesión de Llull que podría dejar sin Copa al estandarte blanco.

Rebelión 'taronja'

De la pausa larga Valencia regresó sostenido por el trabajo de Víctor Claver, no solo visible en lo estadístico, pero el intercambio de golpes no servía para reducir la distancia. Remó el equipo levantino para ponerse a cuatro pero dos matazos consecutivos de Musa y Yabusele sofocaron momentáneamente la rebelión, sostenida pese a todo por los fusiles 'made in USA' de Jones y Harper.

El panorama había cambiado peligrosamente para el Madrid, que se vio con el agua al cuello. El duelo se enfangó entre poco atractivos parones por la revisión arbitral en la pantalla, pero les quedaba una arrancada de orgullo a los hombres de Mumbrú para poner el duelo patas arriba con el 79-81 que culminaba la remontada.

Reaccionó el Madrid gracias a la impagable labor de Deck y con un intento de triple de López-Arostegui que no tocó aro pareció irse la vida del Valencia en el torneo. Quedaba sin embargo una bala naranja en la recámara. Al Madrid, con Hanga como director de juego ante el agujero en el base, le faltaron buenas decisiones en los momentos decisivos. Se complicó la vida, pero Chris Jones falló para redondear su gran noche y perdonó al gigante blanco en un torneo donde lo importante es sobrevivir día a día.