Maite Cazorla: «Volver al podio es un reto ilusionante»

España pone rumbo a Sopron para disputar contra Hungría sus últimos dos partidos de preparación -este viernes a las 17:00 horas y el sábado a las 16:00 horas, siendo ambos ofrecidos en directo por Teledeporte- antes de acelerar hacia el Eurobasket 2023, que se celebrará en Israel y en Eslovenia del 15 al 25 de junio.

El seleccionador nacional, Miguel Méndez, que redujo la lista inicial de 17 jugadoras a 13 ya -Silvia Domínguez, Maite Cazorla, Cristina Ouviña, Leticia Romero, Leonor Rodríguez, Queralt Casas, Laura Quevedo, María Conde, Alba Torrens, Paula Ginzo, Laura Gil, Raquel Carrera y Lola Pendande-, perfila detalles de cara a una fase de grupos de la cita continental que disputará contra Letonia, Montenegro y Grecia en Tel Aviv.

Una de esas 13 piezas vitales para el devenir de España en su proceso de reconstrucción tras una etapa gloriosa con Lucas Mondelo en el banquillo es la exterior grancanaria Maite Cazorla -25 internacionalidades-.

-¿Cómo va la preparación a una semana del comienzo del Eurobasket?

-Estamos contentas. Creo que estamos haciendo un buen trabajo. Todavía queda tiempo para seguir trabajando y pulir detallitos.

-Cuando ese trabajo se complementa con buenos resultados en los partidos de preparación, todo se hace más cómodo, ¿no?

-Sobre todo, a nivel de moral, pero creo que si por lo que sea hubiéramos perdido tampoco hay que darle muchas vueltas al resultado. Sobre todo, las sensaciones en la pista, lo que Miguel y el cuerpo técnico nos piden, y en eso estamos haciendo un buen trabajo.

-Hubo una etapa con Lucas Mondelo en el banquillo que España acumuló siete medallas y no se bajó del podio desde 2013 -hasta su salida en el verano de 2021-. Las últimas experiencias no fueron positivas, sin conseguir la clasificacion para el Mundial de Australia 2022, cayendo en cuartos de final en los Juegos Olímpicos de Tokio y en el Eurobasket de Valencia en el citado 2021. ¿Qué expectativas tiene este grupo de cara a la cita continental?

-Sí, como dices, hubo una época que no bajaban del podio y lo ganaban todo, pero ahora está el cambio generacional. Obviamente, lo mínimo es competir, pero eso lo damos por hecho, lo vamos a hacer. Sobre todo, el poder clasificarte para un Preolímpico y conseguir medalla, creo que ese siempre es el objetivo.

-«Creo que en unos años veremos otra vez a España en lo más alto, de eso no tengo ninguna duda, pero no sé cuánto de rápido será eso». Así se expresó Leticia Romero en una entrevista a este periódico. ¿Cómo ve lo de poder volver al podio en este Eurobasket?

-Bueno, creo que es complicado. Creo que es un reto ilusionante, pero que no va a ser fácil. No lo veo imposible tampoco, pero tenemos que centrarnos en los grupos, en ir creciendo en lo que nos queda de preparación y en el Eurobasket. A partir de ahí, ojalá que subamos en el podio, eso está claro.

-Se ha convertido en costumbre ver a tres canarias como Leonor Rodríguez, la citada Leticia Romero o usted en el combinado absoluto femenino, siendo cuatro en ocasiones con la también canterana del CBIC SPAR Gran Canaria Astou Ndour, pero lo cierto es que no deja de ser un acontecimiento excepcional y para no dejar de valorar nunca. Es una pasada que haya tres grancanarias en la selección, ¿no?

-Nosotras venimos del Club Baloncesto Islas Canarias, pero el trabajo en general en Canarias es muy bueno. Al final, aparte de la experiencia y de seguir creciendo, el talento es parte de esto obviamente. Sobre todo, lo que nos caracteriza es que somos trabajadoras todas.

-Leonor Rodríguez se mantiene a un gran nivel siempre, con mucha continuidad en su juego, y Leticia Romero hizo un temporadón en Valencia. ¿Cómo las ve?

-Las veo muy bien. Como dices, Leti se ha hecho un temporadón y me alegro muchísimo por ella porque creo que necesitaba una temporada así. Y Leo como siempre, es de esas jugadoras que siempre que entra en pista te aporta algo, siempre ha sido así y yo siempre con ganas de jugar con ellas y compartir pista. Prefiero estar en el mismo equipo que en contra, pero las veo muy bien y estoy súper contenta por ellas.

-A nivel personal, promedió nueve puntos, 3,8 asistencias, 2,2 rebotes, y 11,8 de valoración en la Liga Femenina y 9,2 puntos, 1,4 rebotes y 4,1 asistencias en la Euroliga esta campaña. ¿Qué valoración hace de su temporada y de su evolución en Salamanca?

-Creo que ha sido bueno el balance individual. He crecido y se trata de eso, de seguir sumando experiencias y creciendo. Una pena luego que los resultados no nos acompañaron, pero de todo se aprende. Estoy bastante contenta.

-Deja el Perfumerías Avenida tras cuatro temporadas y se nos va a pasar frío a la República Checa. Le tocaba una experiencia profesional fuera de España y eligió el USK Praga, ¿no?

-A eso no sé si estoy preparada, pero ya llevo tantos años fuera de casa que no creo que sea un problema. Me tocaba vivir una experiencia fuera, probar otra liga, sobre todo la Euroliga. Es otro de mis sueños poder ganar una Euroliga y llegar a lo más alto. Estoy ilusionada, pero primero el Eurobasket, que ojalá haya buenas noticias, y luego ya veremos.